河北环保厅批复迁安市生活垃圾焚烧发电项目

近日，河北环保厅批复迁安市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书，该项目位于迁安市北6千米的兰若院村和高各庄村之间，符合《迁安市市域环境卫生工程专项规划（2
近日，河北环保厅批复迁安市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书，该项目位于迁安市北6千米的兰若院村和高各庄村之间，符合《迁安市市域环境卫生工程专项规划（2017－2030）》。
据悉，该垃圾焚烧发电项目建设内容主要为新建两台300吨／天机械炉排焚烧炉、两台23．5吨／小时余热锅炉、两台6兆瓦凝汽式汽轮发电机组及配套公辅设施，日处理生活垃圾600吨。项目总投资29798．67万元，其中环保投资3460万元。
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