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河北环保厅批复迁安市生活垃圾焚烧发电项目

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科技传媒网 电缆网 2018-02-26 12:03

近日，河北环保厅批复迁安市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书，该项目位于迁安市北6千米的兰若院村和高各庄村之间，符合《迁安市市域环境卫生工程专项规划（2

近日，河北环保厅批复迁安市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书，该项目位于迁安市北6千米的兰若院村和高各庄村之间，符合《迁安市市域环境卫生工程专项规划（2017－2030）》。

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据悉，该垃圾焚烧发电项目建设内容主要为新建两台300吨／天机械炉排焚烧炉、两台23．5吨／小时余热锅炉、两台6兆瓦凝汽式汽轮发电机组及配套公辅设施，日处理生活垃圾600吨。项目总投资29798．67万元，其中环保投资3460万元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209849-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:项目垃圾焚烧河北生活发电

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