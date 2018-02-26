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烟花爆竹，光“退”还不够

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-02-26 12:04

“开厂就赚钱”的盛况难再有，想要爬坡过坎，烟花爆竹企业有序退还要巧提质，谁提得早、提得好，谁就更主动。

“开厂就赚钱”的盛况难再有，想要爬坡过坎，烟花爆竹企业有序退还要巧提质，谁提得早、提得好，谁就更主动

今年春节，“东家西家爆竹声”的景象更少了。北京五环内禁放烟花爆竹，许可烟花爆竹零售网点同比下降82．97％；天津外环线以内地区一律禁放；不少三四线城市也加入禁限放队伍……

与此同时，烟花爆竹行业整顿持续进行。2017年新增河南、甘肃两省退出烟花爆竹生产，退出生产省份全国已有19个。主产区之一的湖南两年来累计退出烟花爆竹生产企业1100多家，至去年底，全国生产企业总数已减至2500家以内。

烟花爆竹落后不安全产能有序退出，燃放受到适度限制，安全事故少了，噪音小了，空气更清新了，是件好事。但另一方面，一些烟花爆竹企业的日子更加不好过，一位业内人士介绍，近几年烟花爆竹国内销售额估计减少20％―30％。

烟花爆竹行业是否就此陷入困境？客观而言，前些年“开厂就赚钱，生产不愁卖”的盛况难再有，但传承千年的民俗传统短期内较难消失，市场需求依然存在。活路有，但活法不再是盲目扩张、低价竞争。想要爬坡过坎，烟花爆竹企业有序退还要巧提质，谁提得早、提得好，就有可能抢得先机。

安全环保是关键。“高危”“污染”是遏制烟花爆竹发展的两大争议点。目前烟花爆竹生产工厂化、机械化、自动化程度依然较低，关键涉药环节基本实现人机分离、人药分离是保障本质安全的手段之一。笔者采访过的一家爆竹生产企业采用自动化生产线后，插引可由原来的20人减少至3人，在线药量从5千克降低到0．8千克以下，企业负责人说得好，“投入高些，不用那么担惊受怕”。

改进生产原材料和技艺，研发微烟、无硫、无味、少残渣的环保产品，让烟花爆竹不再是“会呼吸的痛”。今年就有企业推出新型组合烟花，升空高度可达10米，但不会在空中炸开，也不会形成浓雾，价格也不比传统组合烟花贵。多生产一些性价比高、叫好又叫座的环保烟花，是企业的升级路径之一。

细分市场获一杯羹。目前市场上比较多的是大组合烟花，普遍追求“更大、更响”的效果，玩具烟花等小产品受人工成本占比较高、利润空间低等因素影响，一些企业往往选择放弃生产或者偷工减料。但实际上这类小产品安全性相对较高，随着安全环保意识提升，有的地方还禁售组合类烟花品种，小产品的市场潜力可期。目前玩具烟花的消费主群体是伴随各种新科技长大的“00后”“10后”，他们对于时尚、趣味的需求，与玩具烟花滞后的现状存在一定矛盾。企业如果能顺应新需求，开发出安全环保又有创意的新产品，同样有望在行业洗牌中拥有主动权。

烟花爆竹提质，靠技术也要成艺术。作为传统文化产业，提升产品文化附加值是优化升级新思路。比如有的烟花爆竹企业搭上影视、动漫“快车”，打造传统烟花文化与现代流行元素相结合的文化产品；有的企业针对求婚、生日等场景，结合声光艺术等进行个性化微焰火编排，从利润空间较低的单纯“烟花制造”向文化附加值高的烟花创意产业转型。

不再以量取胜，既有序淘汰落后产能，又加速推动优化升级，打破“散乱小”格局，传承千年的民俗才能走得又稳又好。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209850-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:不够烟花爆竹

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