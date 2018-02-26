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中卫市银阳新能源与伊朗海陆能源重工签约光伏项目

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-26 12:05

2月25日，中卫市银阳新能源有限公司与伊朗海陆能源重工有限公司1000MW光伏项目签约仪式在银川举行。自治区副主席刘可为、伊朗赞江省副省长马苏德・埃塔阿提共同

2月25日，中卫市银阳能源有限公司与伊朗海陆能源重工有限公司1000MW光伏项目签约仪式在银川举行。自治区副主席刘可为、伊朗赞江省副省长马苏德・埃塔阿提共同见证签约。

经过多次考察洽谈，伊朗海陆能源重工公司和中卫市银阳新能源公司形成战略合作关系，在伊朗投资建设光伏发电站及光伏组件生产厂。此次签约项目是在伊朗建设1000MW光伏发电站，其中，在赞江省建设500MW。目前，中卫市银阳新能源公司积极与伊朗有关省份及部门对接，全力推进在伊新能源产业发展。

签约前，刘可为会见了马苏德・埃塔阿提一行。刘可为表示，宁夏作为国家级新能源综合示范区，目前已形成较为完整的新能源装备产业链，具有较强的光伏电站建设及光伏组件生产能力。希望伊朗及赞江省有关方面继续支持宁夏企业在伊投资发展，共同将该项目打造成双方合作的标志性工程，进一步推动双方在经贸、能源、旅游等领域的互利合作，力争取得更加丰硕的成果。马苏德・埃塔阿提表示，伊朗赞江省能源需求增长迅速，光热资源丰富，合作潜力巨大，希望以此次签约为契机，双方再促推签订一批大项目好项目。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209851-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏项目银阳中卫市伊朗

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