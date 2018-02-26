CADEX推出CAD Exchanger Cloud软件服务的测试版

CAD Exchanger Cloud加速了反馈循环并简化了沟通，允许协作查看3D设计并将其转换为可3D打印的文件格式（如OBJ、STL、VRML和X3D）。即使设计人员没有安装任何CAD

当我们第一次听说俄罗斯创业公司CADEX和它的CAD Exchanger软件套件时，华盛顿的一位制鞋商使用该产品将IGES NURBS文件转换为鞋子，以便它们具有高质量和3D打印能力。2015年的项目取得了成功-之前的转换挑战已经解决，因为CAD Exchanger可以支持大多数广泛使用的文件格式，并使用正在申请专利的算法来处理和修复IGES NURBS曲面。

自那时起，这家创业公司一直非常忙碌：CAD Exchanger每月被来自55个以上国家的6000多名工程师使用，该产品套件目前拥有适用于Windows、MacOS和Linux的应用程序以及适用于Android手机的移动应用程序，现可作为SDK使用。但是现在，CADEX正在推出针对3D打印专业人员的测试版云服务，通过使协作更便利，以提高工程师的工作效率。

“借助CAD Exchanger Cloud，我们力求通过3D数据交换和共享帮助设计团队提高生产力并减少令他们头痛的问题，”CADEX首席执行官兼创始人Roman Lygin说道。

CAD Exchanger Cloud加速了反馈循环并简化了沟通，允许协作查看3D设计并将其转换为可3D打印的文件格式（如OBJ、STL、VRML和X3D）。即使设计人员没有安装任何CAD软件，设计师也可以使用该软件与项目经理共享3D文件，以及注释设计和探索产品结构。

“通过为设计师提供基于云的数据可视化、交换和共享工具，我们试图提高他们的生产力并降低成本，”Lygin说道。

“我们构建了CAD Exchanger Cloud，通过消除互操作性问题并加速反馈循环，以提高设计团队的生产力。”

通常情况下，如果一个项目的所有成员都与同一个雇主在一起，那么这项工作就会在PLM系统中进行管理。但是，如果涉及多个组织，则可能难以管理项目协作。诸如使用什么文件格式和谁有权访问的问题以及如何在与第三方共享项目文件时保护自己的知识产权等问题。

3D模型的接收者还应该包含CAD软件，以便查看项目设计，这需要与用于创建原始文件的软件兼容。3D模型有时必须从头开始制作，因为项目中的不同CAD系统不兼容，这可能会导致任务延迟，即使各方安装了额外的CAD系统或转换器，或者使用中性CAD文件格式，但问题并不总是消失。

正如CADEX所说，安装具有所有可用功能的CAD系统“就像用大象枪射击松鼠一样”，这是潜在的不必要投资。另一方面，转换器价格便宜且易于使用，但许可证需要年度维护和强大的硬件。而且，大多数3D软件通常都支持中性格式，但文件最终可能会被错误地表示，甚至损坏。

解决方案是CAD Exchanger Cloud，由CADEX构建，因此工程团队可以更快速地设计产品。

“开始在CAD Exchanger Cloud上工作很容易，”CADEX写道。“只需注册，您就可以上传3D CAD模型，查看它，转换为任何可用的文件格式，并选择性地访问某个圈子的人员，微调每个参与者的访问级别。我们专注于用户友好的界面，使我们的产品适合CAD老手和那些根本没有经过任何CAD培训的人。”

CAD Exchanger Cloud提供了一个3D查看器，它目前支持最常用的产品设计格式：ACIS、IGES、JT、OBJ、Parasolid、Rhino、STEP、STL、VRML和X3D。更多格式将在稍后提供，并且测试期间3D文件的最大内存为50 MB。用户还可以将一小段代码复制到任何网页，以轻松嵌入3D CAD模型。

该解决方案旨在简化数据交换，因此文件共享功能经过精心设计。CADEX提供公共和私人文件共享，因此用户可以快速轻松地存储、注释、转换和共享3D CAD数据。

私人版本允许作者与特定团队成员共享3D文件，并管理访问列表，以及轻松更改团队成员的权限和状态。公众访问选项非常适合希望向广泛受众展示其设计的自由职业者。用户在公开分享设计时会收到一个用于查看3D模型的常规URL，然后可以在社交媒体平台上共享或者发送给个人。密码设置也提供额外的安全性。

CAD Exchanger Cloud还提供注释，以促进团队成员之间的交流和沟通，并非常重视用户知识产权的安全性。

“值得一提的是，数千名网络安全专家24小时保护您的在线数据。我们在Azure基础设施上部署了我们的服务，该服务由我们的技术合作伙伴Microsoft Corporation负责管理，Microsoft Corporation为现代Web应用程序提供最先进的安全性，”CADEX说。

此外，CADEX提供私人版本，可由企业内部使用，因为隐私政策，无法将数据上传到公共环境。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209853-1.html

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