法国名将配备3D打印步枪 平昌冬奥会夺金

3D打印正以其独特的创造方式，在医疗、模型制造、珠宝、建筑、体育等众多领域发挥着自身价值。而在今年的平昌冬奥会上，法国名将马丁.富尔卡德凭借一把3D打印制
3D打印正以其独特的创造方式，在医疗、模型制造、珠宝、建筑、体育等众多领域发挥着自身价值。而在今年的平昌冬奥会上，法国名将马丁。富尔卡德凭借一把3D打印制作的步枪，斩获冬季两项金牌。据悉，马丁所持步枪是由Athletics3D公司为其量身定制。
冬季两项历来都是冬奥会最具挑战性的项目之一，整个赛事过程当中穿插进行长距离滑雪与定点射击。这既考验选手的体力与耐力，又考验选手们的专注力，该项目被选入冬奥会正式比赛项目已有长达一个世纪之久。
与其他选手不同的是，法国名将马丁在12。5千米冬季两项赛事上所用的步枪，正是借助了当下炽手可热的3D打印技术，独特的制作工艺与材质，为他提供了更轻便的携带性和稳定的射击感。Athletics3D公司由克莱门特。杰奎琳创立，而克莱门特自己也曾是冬季两项的金牌得主。
克莱门特利用Zortrax3D打印机和ABS材料制作了若干款步枪原型，交给马丁试用，根据人体工程学和持握的体验再调整步枪尺寸及局部形状。克莱门特亲自试用步枪，自己的比赛经验，在改进步枪的过程中起到了重要作用，之后，他再将步枪原型交第三方工厂生产。不得不说，3D打印在马丁身上获得的成功，将为日后的跨界合作打下了一个良好的基础。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209854-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
“城无产不兴，产无城不立。”然而在过去的城镇化进程中，未能做到产业与城市并驾齐驱，导致部分地区产城分割，成为限制人们美好生活的“围城”。
春节地方戏搭载快手唱向全国
独家专访ArcBlock冒志鸿：让区块链走下神坛,区块链 志鸿 区块链技术 比特币 微软
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。