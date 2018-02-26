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法国名将配备3D打印步枪 平昌冬奥会夺金

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科技传媒网 太平洋电脑网 2018-02-26 12:10

3D打印正以其独特的创造方式，在医疗、模型制造、珠宝、建筑、体育等众多领域发挥着自身价值。而在今年的平昌冬奥会上，法国名将马丁.富尔卡德凭借一把3D打印制

3D打印正以其独特的创造方式，在医疗、模型制造、珠宝、建筑、体育等众多领域发挥着自身价值。而在今年的平昌冬奥会上，法国名将马丁。富尔卡德凭借一把3D打印制作的步枪，斩获冬季两项金牌。据悉，马丁所持步枪是由Athletics3D公司为其量身定制。

法国名将配备3D打印步枪 平昌冬奥会夺金

冬季两项历来都是冬奥会最具挑战性的项目之一，整个赛事过程当中穿插进行长距离滑雪与定点射击。这既考验选手的体力与耐力，又考验选手们的专注力，该项目被选入冬奥会正式比赛项目已有长达一个世纪之久。

法国名将配备3D打印步枪 平昌冬奥会夺金

与其他选手不同的是，法国名将马丁在12。5千米冬季两项赛事上所用的步枪，正是借助了当下炽手可热的3D打印技术，独特的制作工艺与材质，为他提供了更轻便的携带性和稳定的射击感。Athletics3D公司由克莱门特。杰奎琳创立，而克莱门特自己也曾是冬季两项的金牌得主。

法国名将配备3D打印步枪 平昌冬奥会夺金

克莱门特利用Zortrax3D打印机和ABS材料制作了若干款步枪原型，交给马丁试用，根据人体工程学和持握的体验再调整步枪尺寸及局部形状。克莱门特亲自试用步枪，自己的比赛经验，在改进步枪的过程中起到了重要作用，之后，他再将步枪原型交第三方工厂生产。不得不说，3D打印在马丁身上获得的成功，将为日后的跨界合作打下了一个良好的基础。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209854-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印步枪

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