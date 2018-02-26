独家专访ArcBlock冒志鸿：让区块链走下神坛

文／温泉 杨霞清

2月26日上午，区块链3.0平台项目ArcBlock代币在数字交易所上线。

此前一天，2月25日中午，ArcBlock创始人冒志鸿在仅仅睡了3个小时之后接受了网易科技的独家专访。

此时距这个项目第一次启动融资的2017年10月份，仅仅过去大约4个月。

ArcBlock在过去4个月中，经历了从被一众投资机构冷落，到成为全球热度最高的区块链项目之一的反转。

而站在ArcBlock身后的创始人冒志鸿，从2009年第一次接触比特币开始，也经历了从看不清比特币的价值，到All in区块链的认知反转。

这个从上世纪90年代开始经历了多次创业的“技术理想主义者”，现在笃定地相信区块链的未来已经到来。

让区块链走下神坛

“其实现在大家都把区块链神化了。”坐在正午阳光里的冒志鸿轻松地解释起ArcBlock要做的事。

“ArcBlock好比当年网易个人主页的底层平台。”他解释，1996年互联网刚兴起的时候，做网页还是非常高深的技术，那时只要会html语言，能写网页，就能帮别人做网站，可以赚好多钱。可是到了网易推出个人主页服务的时候，每个人都可以创建自己的个人主页，底层的技术问题都被专门的公司解决了，个人只要把精力花在写内容上就好。

如今的ArcBlock做的是同样的事情――让希望在各个行业里尝试区块链应用的人，不用再专门解决区块链底层技术的问题，而是基于ArcBlock平台，专注于做应用方面的研究。

对于做底层平台的能力，冒志鸿对团队充满自信。目前，ArcBlock的团队约有30人，他认为团队主要有两个方面的优势：第一，是对于对“开发者友好平台”非常了解，因为他本人及团队的主要成员来自微软，微软在这方面经验丰富；第二，对区块链底层技术有相当了解。ArcBlock联合创始人FlavienCharlon曾经创建过染色币（2014年就推出来的比特币的扩展货币），对区块链行业和技术非常了解。

今年，ArcBlock将主要和一些非常紧密的合作伙伴密切交流，进一步完善ArcBlock平台的技术，合作伙伴包括教育、智慧城市、交通、人工智能方面的行业合作伙伴，还有交易所和业内同行。技术完善之后，ArcBlock计划在2019年召开开发者大会，与更多的开发者交流。

最大的挑战就是人才储备。冒志鸿告诉网易科技，ArcBlock的设计从技术上来说非常有把握，主要是工程实现方面的挑战，需要在足够短的时间内组建出足够规模和质量的工程团队。

冒志鸿正计划把全球研发团队扩大到60―70人的规模。ArcBlock的主要办公地点选在西雅图和上海，冒志鸿计划未来西雅图的技术团队达到25人左右，上海的技术团队达到50人左右。

从解决问题开始

锚定现在的方向，ArcBlock团队经历了一段时间的摸索。现在，可以确定的是，这个方向探到了区块链行业发展的真实需求。ArcBlock的研发，并非冒志鸿一开始的创业计划，而是在创业中发现了问题，一步步解决问题之后出现的。

ArcBlock最初不叫ArcBlock，而是一个非常极客的名字 ―― SemantiChain（语义链）。一开始的目标完全是从应用角度出发的，因此考虑的是做一个在区块链基础上结合深度学习的一个应用。冒志鸿的想法是，踏踏实实做应用，不做太概念化的东西，让用户从应用中亲自体会区块链的价值。

可是，一开始就遇到了问题。他回忆：“当我们开发应用的时候，才真正意识到，区块链的理想如此美好，但现实却很骨感。要开发一个区块链上的应用，我们面对的底层还相当不完善。网上充满了各种文章，各种观点还不一致，还要一一筛选。”

没办法，要想做出应用，就得自己从头做个基础框架出来，先把底层的技术问题解决了。他告诉网易科技，ArcBlock白皮书中开篇就提出的目前阻碍开发人员和企业广泛应用区块链技术的五个问题――性能低下、消费者不友好、成本高昂、平台锁定、功能匮乏――都是团队在一开始开发应用的过程中遇到的真实的问题。

为了把基础框架做好，冒志鸿和几个同行去讨论取经，结果出乎意料。大家第一时间的反馈是――“你这东西我们也太需要了！我这才发现，原来这些问题和困惑并不只是我们自己遇到。”冒志鸿向网易科技回忆。

冒志鸿的团队发现了区块链技术要大规模应用，需要首先解决的问题――先解决底层平台的问题，这个需求是真实存在并且看得到的。

之后，在ArcBlock后来的投资人――容铭投资合伙人西门柳下的讨论和支持下，团队迅速调整方向，决定把底层的部分拿出来先做，服务于更多的应用。

从“看不清”到“坚信”

可是，这个想法在一开始，便被泼了冷水。

泼冷水的是国内各大顶级投资机构。做底层平台，需要投入的人力物力都比较大。2017年10月，冒志鸿从西雅图飞回国内，寻求融资。10天时间，冒志鸿把国内各大顶级投资机构拜访了一遍。不少人听完后答复：“老冒，区块链这个事还太遥远。”还有和他关系不错认识多年的投资人语重心长地劝他：“老冒，你得现实点，不能始终都这么理想主义。”

不过，冒志鸿的热情并没有被这一大波冷水浇灭。他早已经历过对区块链技术的反复审视。“未来已来，只是分布不均。”坐在阳光里，他淡淡地谈到。

一开始，冒志鸿也没有能理解比特币的价值。2009年比特币（Bitcoin）诞生伊始，在微软欧洲工作的冒志鸿就进行过比特币的“挖矿”，来通过实践理解刚刚出现的“比特币“，挖了几个区块实验之后，连私钥都丢了。“当时很难想象，一串代码怎么就能变成钱？理解不了。”他向网易科技回忆。

2013年，冒志鸿又有机会接触到区块链技术，可是仍然没感觉。当时硅谷开始流行谈Blockchain，他参加讨论学习才了解到原来这是比特币里的数据结构，可以拿来做更多应用。在几次讨论会上，他还以挖过币的老手给这个概念泼冷水。

让他开始重新审视对区块链看法的，是他的微软同事、现在ArcBlock的联合创始人Flavien。当时，Flavien从微软离职去搞染色币，这给了冒志鸿很大的触动―― Flavien是他遇到过的最厉害的程序员之一，过去团队的明星程序员。 “当看到一个比自己聪明的人，如此重视一个自己没有足够重视的技术，我觉得必须要警惕，因为很大程度上是自己的认知没有到位。”

重新研究思考后，冒志鸿得到三个结论：第一，区块链能够降低验证成本，从而带来信任；第二，区块链能够降低网络形成成本；第三，区块链可以去掉中间人，应用范围非常广泛。他的判断是，由于具有这三个作用，区块链将是未来的发展趋势，区块链技术将比互联网创造的价值还大――互联网仅仅是提高了效率，就已经大大地改变了人类生活。

冒志鸿坦承，ArcBlock是推进区块链技术广泛应用的第一批探索者之一，区块链变革真正大规模到来是什么时候，这个还有“运气”的成分在。

他打开手机，向网易科技展示他收藏的一位朋友的留言：“做区块链技术，如果没有点飞蛾扑火、舍我其谁的黑客精神，怎么能保证不被具有这样精神的人颠覆呢？”

坚持带来的

冒志鸿的坚持，正给ArcBlock带来更多的支持。

2018年1月，ArcBlock白皮书发布之后，成为全球热度最高的区块链项目之一。

冒志鸿回忆，他很意外地接到老友网易创始人兼CEO丁磊打来的电话，当时就决定参与ArcBlock的早期投资和担任顾问。而不久之前，著名物理学家、丹华资本创始人张首晟也投资了ArcBlock，并且张首晟本人担任ArcBlock的顾问。

2月20日，被称为“独角兽捕手”的金沙江创投合伙人朱啸虎在朋友圈发表对ICO的看法称，称风险投资ABC轮根据公司的发展情况逐步放大投资金额是有有其深刻道理的，没有人在一下子拿一大笔钱后还会努力工作，考验人性的模式从来就没有成功过。

不过，冒志鸿向网易科技表示，ArcBlock发起代币预售的目的，更重要的是看中它带来的“网络效应”。

网络效应，通俗地解释，就是说一种应用，一旦形成规模，用户就很难从网络中离开，从而使得这种应用在市场上具有相当的竞争力。最典型的例子就是腾讯，腾讯QQ和微信都是网络效应成功的典范，即时通讯的技术门槛并不高，但是用户一旦形成规模，就会吸引更多用户加入，而且用户不会轻易离开，因为离开的成本很高，用另一个聊天应用，上面没有自己的好友。

代币预售之后，持币者就形成了一个网络。如果发行代币的项目最终被广泛应用，持币者就会获得更高的回报。所以，这些人会形成一个网络，推动应用加快落地。打个比方，这就好像QQ一出现，就有几千万个用户，推广的速度会大大加快。

“代币预售确实能带来挺多钱。”冒志鸿并不讳言，现在确实有许多“空气币”。他透露，ArcBlock的代币预售过程中由于以太坊的阻塞而募集到的钱，是计划募集资金的2倍多，但是超过原计划的部分团队又花了时间全部退回。“如果我们的项目做好了，最后真做成了大量优秀区块链应用的底层服务平台，我们获得的回报远不止这些。”

“如果说只是这些就挑战我的人性了，那也太小看我老冒的愿景了。”冒志鸿笑道。

事实是，发起代币预售之后，ArcBlock本来计划募集37500个ETH，预售结束，超额多收的ETH达到45000个。ArcBlock又把多收的45000个ETH退了回去。

为了做到完全的合法合规，ArcBlock聘请了两家顶级的律师团队，在代币预售过程中的很多做法也与圈内的潜规则完全相反。

此前据品玩报道，很多项目从私募到上交易所，完全暗箱操作。其中包括：

第一，代币在正式登陆交易所公开交易之前，会在私募阶段募集一轮资金。这个阶段，越早认购的投资人可以享受越大的折扣；

其二，在私募阶段，代币的份额销售模式跟微商销售几乎没有区别，很多时候都是通过圈子之间的口口相传，形成各级分销商，一层一层向下销售，售价由上到下依次提高。

其三，新的代币认购通常以ETH为一般等价货币，但因为各级销售情况复杂，实际认购过程中往往存在 ETH、法币、其它代币，甚至期货交易。

但是冒志鸿告诉网易科技，ArcBlock的操作完全不同：

第1，私募的参与者只有8%的折扣，而且只有一轮私募，折扣都一样；

第2，锚定ETH，不接受其他币种参加；

第3，不让机构大额度“包场”参与，不接受代投组织的参与。

同时，冒志鸿告诉网易科技，ArcBlock没有基石投资，预售的参与者也没有锁定。这意味着，团队希望项目完全接受市场检验。早早敲定大牌投资者有利于招股，这种做法在亚洲的证券市场非常盛行。在IPO中，基石投资者获得约定数量的股票，但也必须接受持股锁定期。

冒志鸿非常珍惜这个全新的产品代币预售的方式给整个团队带来的支持，他也正在总结这个过程中的心得，希望帮助到更多想踏踏实实做项目的团队。

“我们之所以这样，是希望Arcblock长期持续健康发展，从只是一杯水，到成为满汉全席。”冒志鸿说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209855-1.html

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