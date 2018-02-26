58集团任命冯米为副总裁 负责创新型用户产品业务

科技传媒网讯 网易科技新闻2月26日消息，中国最大生活服务平台58集团宣布管理团队决定，任命冯米为集团副总裁，负责创新型用户产品业务的管理工作，打造深入乡镇的服务平台。冯米向集团高级副总裁何明科汇报。

58集团表示，此次任命冯米为58集团副总裁，旨在全力打造创新型用户产品业务的开发，不断完善58集团旗下生活服务场景，持续为用户提供招聘、房产、汽车、二手交易等服务，提升平台用户黏性，为用户提供全场景生活体验。

冯米在战略决策、产品规划、落地开发及内容运营各方面均具备丰富的经验。58集团CEO姚劲波表示:“相信冯米的行业及管理经验，将为公司发展带来新动力，期待他在58集团再创神奇。”

在加入58集团前，冯米于2014年作为主要创始人创立米科互动并担任CEO，致力于技术创新及原创教育互联网产品开发，公司曾获得红杉资本、真格基金A轮投资及好未来集团A+轮投资。

冯米拥有华中师范大学经济学学士、新加坡国立大学商学院管理学硕士、斯坦福大学商学院管理学博士等学位。历任斯坦福大学商学院及工程学院访问学者、北京大学光华管理学院助理教授。

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