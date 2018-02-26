中国首条超级公路来了！预计2022年通车

浙江正计划建设国内第一条自动驾驶高速公路。这条“超级公路”最显著的四大特点是：智能交通管制、快速出行、环保和高安全标准。

浙江正计划建设国内第一条自动驾驶高速公路。

这条“超级公路”最显著的四大特点是：智能交通管制、快速出行、环保和高安全标准。

浙江省政府最近证实，这条高速公路将与未来的杭甬复线高速公路并行建设。

据悉，“超级公路”的关键是要为司机、车辆和交通管制开发一个协同和完全集成的传感系统，并建立一个完整的道路网络监测和预警系统，以便在不影响安全标准的情况下实现高速交通。

浙江省交通运输厅副局长任忠表示，未来将在整个高速公路上支持自动驾驶，这在国际上目前也是领先的。

它将采用大数据驱动的“云控制”平台，将平均车流运行在90公里／小时的基础上提高20％至30％。浙江省副省长高兴夫指出，最高时速尚未确定，但相关研究和开发项目的实际进展将最终确定。

为促进可持续交通和电动化汽车出行，“超级公路”将配备太阳能和光伏发电设施，以及电动车辆的插电式充电桩。长远目标是提供无线充电，让用户在驾驶时充电。

由于实现了人、车、路的高度协同，事故危害有望降为零。

根据规划，超级高速公路将于2022年杭州亚运会前建成。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209857-1.html

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