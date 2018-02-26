余承东：只有三四家手机厂商能生存 华为将成第一

（原标题：Few phone makers will survive industry's brutal economics: Huawei）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息，据国外媒体报道，华为消费者业务集团首席执行官余承东（Richard Yu）周日表示，智能手机行业必将进行整合，因为保持竞争力需要巨额投资，从长远来看只有少数几家公司能赚钱。

余承东表示，眼下在这个只有10年历史的行业，任何一个市场份额不到10%的销售商都在亏损。

据市场研究公司IDC和Strategy Analytics称，在三星电子公司和苹果之后，华为是全球第三大智能手机制造商，去年第四季度其市场份额为10.2%。

在移动世界大会(MWC)之前举行的产品发布会之后，余承东对媒体记者表示，“未来，将只有三到四家销售商能够生存下来，或许只有不到四家。”

他表示，其他规模较小的中国销售商正在进行整合，大多数将消失，因为它们没有足够的资源来投资达到全球规模所需的研发、营销和品牌推广水平。

他说，“如果你的市场份额低于10%，你就无法盈利。至少在10%以上，你才能实现收支平衡。而超过15%，你就能赚钱。”

他表示，华为的智能手机业务去年增长了约30%，今年的增长速度将更快，1月份和本月迄今都实现了强劲的增长。

他称，华为可能在今年或明年成为第二大智能手机制造商，迟早会成为第一大智能手机制造商。此前，华为推出了一款新的笔记本电脑和两款Android平板电脑。

华为这次未能推出新的旗舰智能手机，就像过去在巴塞罗纳举行的MWC上那样。作为补充，该公司将于下月单独在巴黎举行发布会推出其新旗舰产品P20智能手机。余承东表示，在巴黎的这次产品发布会上华为将展示相机技术“重大而大胆”的创新。

P20智能手机将与三星电子公司周日推出的新产品Galaxy S9以苹果iPhone X，展开正面竞争。（天门山）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209862-1.html

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