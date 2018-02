三星在这件事上没跟随苹果!S9售价并未大涨

(原标题:Have We Seen Peak Prices for Smartphones)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息,据华尔街日报报道,智能手机的销量增长可能已经达到极限。2017年,苹果和三星的新款智能手机大获成功,其价格明显高于前代。苹果的iPhone X被认为是“未来智能手机”,以1000美元的价格将这个游戏推向了新的高度。但这种策略也有其局限性。苹果和三星在2017年都公布了各自智能手机业务的营收数据,但销量与前一年基本持平。

对此,三星似乎正在尝试一种略有不同的策略:该公司在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上推出了新的顶级智能手机Galaxy S9。这款手机与去年的Galaxy系列有着同样吸引人的设计,包括曲面边缘屏幕,并对手机摄像头和其他内部功能进行显著改进。三星似乎没有改变的一件事就是价格,它的售价在700美元左右。Galaxy S9将于下月发售。

保持这个价格水平可以帮助三星吸引更多用户购买其最新设备。如果苹果公司选择在今年晚些时候推出新款iPhone,并想要遵循类似的策略,这一点同样适用。苹果和三星都面临着来自华为和小米等中国企业日益激烈的竞争。但联手后,这两家巨头仍占全球智能手机销量的1/3以上,对全球市场拥有重大影响。

这种影响已经在去年得到了体现。市场研究机构IDC发布的数据显示,2017年全球智能手机销量约为14.72亿部,较上年同期的14.73亿部略有下降。这是该行业有史以来第一次下降,在过去5年中,该行业的平均增长率为26%。

在苹果、三星和其他设备制造商提供重大改进的一年里,手机销量有所下降。市场研究公司Gartner也报告称,2017年第四季度智能手机销量下降了5.6%。分析师安舒尔·古普塔(Anshul Gupta)指出:“高预期和增益效应降低”在这段时间里削弱了手机需求。

如今的高端智能手机市场已经完全成熟,这意味着市场对升级的依赖程度远远超过对新客户的依赖程度。而且,随着价格的不断提高,用户对手机的使用时间也会越来越长,尤其是当年度性能增强并没有改变高端设备的基本形式和功能时,这种升级就不会那么频繁了。只有当出现新的“重大卖点”的时候,销售才会重新火爆起来。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-209863-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm