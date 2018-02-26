当旧仓库改造成清洁技术孵化中心 全世界都惊艳了

美国JFAK建筑师事务所（JFAK Architects）为洛杉矶的一家环保型公司进行适应性再利用项目的改造，本次接受改造的是位于城市艺术区的LaKrez创新园区，被成为洛杉

美国JFAK建筑师事务所（JFAK Architects）为洛杉矶的一家环保型公司进行适应性再利用项目的改造，本次接受改造的是位于城市艺术区的LaKrez创新园区，被成为洛杉矶清洁技术的孵化器，这里原来是一个旧仓库。

这里的办公室和研究机构包括政府工作人员，企业家和非营利组织。租户包括乘车分享服务机构Lyft、旱地研究所、美国绿色建筑委员会等。

JFAK建筑师事务所的建筑师表示，本次改造的目标是“通过公私联盟的方式，在现有建筑框架内推动创新，促进洛杉矶绿色经济的发展。”

该建筑面积61000平方英尺（5667平方米），设有办公室，会议室，实验室和活动空间。

创建一个鼓励合作的灵活环境是设计团队的一个指导因素。 设计团队负责人说说：“本次改造采用乡村的概念，利用开放循环通路连接已有的八个弓弦桁架仓库。

团队抛开固有的结构元素和管道系统，将工业气氛带入空间。

简洁的背景处处让人感受到“意想不到”，几何元素在空间中的使用，促进创造性的发挥。索乐图光导照明系统将日光引入到室内空间，使开放空间和半封闭区域呈现地更自然、更融洽。

建筑师选择索乐图，其中一个重要的原因是，索乐图国际与美国光学参照标准实验室合作，开发出全新的、经过验证、可重复的系列测试方式，用来证实索乐图产品的益处，从而能够创造出人与自然和谐共生的绿色光环境。索乐图传递的光线波段为392nm-780nm，涵盖了影响人体生理周期的波段（400nm-550nm），使长期处在室内工作的人们能够感受到纯净自然光的益处。

建筑师补充道：“只有自然光线才能真正深入人心。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209864-1.html

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