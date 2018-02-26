Prominent Organizations投资3D打印机和后处理技术

近日，宣布自己是忠实的Ultimaker 3 Extended粉丝的最新客户是Robert Bosch，特别是其增材制造部门，该部门已宣布将在全球范围内投资3D打印机。

在2016年，3D打印机制造商Ultimaker发布了Ultimaker 3，这是其广受欢迎的台式3D打印机系列中的最新产品。其次是Ultimaker 3 Extended，这是Ultimaker 3的更大版本。两者都因其易用性、高打印质量和多功能性而受到称赞，并且都非常适合各种应用。近日，宣布自己是忠实的Ultimaker 3 Extended粉丝的最新客户是Robert Bosch，特别是其增材制造部门，该部门已宣布将在全球范围内投资3D打印机。

Bosch的增材制造部门测试了几款不同的3D打印机，然后决定将Ultimaker 3 Extended作为最专业、可靠且易于使用的解决方案。该公司现在将在德国、匈牙利、印度、中国、美国和墨西哥的多个地方使用Ultimaker 3 Extended，用于3D打印原型、工装和夹具。其目标是在减少制造和设计成本的同时提高创新水平。

Bosch是全球最大的汽车零部件供应商，同时也是工业技术、消费品、能源和建筑技术的主要供应商。该公司希望不仅节省成本而且节省时间，并且当它决定在全球范围内投资3D打印时，其新产品的上市时间将更快。

“我们非常高兴这家领先的技术和服务供应商选择我们的台式3D打印机，其增材制造部门进行了深入的选择。”Ultimaker首席执行官Jos Burger说道。“Ultimaker的团队正在通过不断地努力改进我们的硬件、软件、材料和服务来实现3D打印。Bosch的全球投资证实，我们的3D打印生态系统已准备好在全球范围内推动创新。我们的服务质量和速度在所有国家都是相同的，这有助于我们的客户在短短几天内实现从概念到制造的验证，无论他们身处何处。”

在另一个合作伙伴关系中，PostProcess Technologies已经与约翰霍普金斯大学的卡内基手术创新中心达成协议，为该中心的3D打印设施实现自动后处理。该中心一直使用3D打印为外科医生、患者以及教育、工程原型和定制实验室设备创建针对患者的器官模型。凭借PostProcess Technologies的解决方案，约翰霍普金斯大学能够缩短整体周期并提高3D打印工作的一致性。

约翰霍普金斯大学医学院副教授、面部假肢诊所和3D打印服务主管Juan R. Garcia，MA，CCA直接与PostProcess Technologies合作实施其CENTI解决方案。紧凑型CENTI设备从PolyJet 3D打印部件中移除支撑材料。完整的解决方案包括控制优化搅拌和能量输送的定制软件，以及专门用于去除支撑材料并使打印件本身处于最佳状态的专有洗涤剂。

PostProcess Technologies还为FDM、SLA、SLS、MJF、DMLS和Binder喷射技术提供自动化的支撑清除和表面处理解决方案。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209865-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm