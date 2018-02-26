艺术家研发出拯救蜂群数量下降的3D打印机器人花卉

近日，一位澳大利亚艺术家为拯救蜂群数量下降提出了一个新想法。这个名为“人造花粉”的概念性项目依靠3D打印机器人花和人工授粉来促进蜜蜂繁殖。

近日，一位澳大利亚艺术家为拯救蜂群数量下降提出了一个新想法。这个名为“人造花粉”的概念性项目依靠3D打印机器人花和人工授粉来促进蜜蜂繁殖。

在全球范围内，蜂种正面临人为挑战，如气候变化、杀虫剂和引入入侵物种。幸运的是，许多人和组织都想出了一些想法来帮助保护蜜蜂，这些蜜蜂在世界各地的授粉中发挥着至关重要的作用。

布里斯班艺术家Michael Candy是这些人中的一员，其提出了一种通过3D打印帮助蜜蜂授粉（并因此培育）的方法。

“蜜蜂是我们生态系统的重要组成部分；我觉得每个人都需要花时间去认识这些让我们的植物和作物授粉的辛勤‘工作者’，”艺术家向Dezeen解释说。

简而言之，该项目使用装备有花粉和花蜜的机器人3D打印花卉。这些人造花被放置在真正的植物中，以吸引蜜蜂并让它们授粉。

3D打印的花甚至整合了人造雄蕊（花的繁殖器官）和设计用来吸引蜜蜂的油菜籽激发花瓣。花蜜溶液通过一系列电机带到3D打印花的表面，如你所想，就像一朵真正的花。

获得蜜蜂授粉的人造花并不是想象的那么简单。据Candy表示，这个过程经历了大量的试验和错误，花了几年的时间才成功地让蜜蜂着陆在合成花粉器上。人造花的颜色和形状对吸引蜜蜂很重要，因为蜜蜂有各种各样的的方法来鉴别花朵。

正如测试和实验所显示的，蜜蜂实际上已经被小黄色的3D打印花朵所吸引，并且已经从它们那里收集了花粉。

Candy相信他的人工授粉系统有朝一日可以在更广泛的范围内实施，以鼓励蜜蜂授粉。“也许在未来，当作物不再能够产生花粉但仍然能够接受花粉的情况下，那么合成授粉器可以恢复生殖周期的转基因作物。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209866-1.html

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