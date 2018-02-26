海淀区作家协会把爱送到残疾人作家的心坎

每个人都有需求-----柴米油盐，作为一个残疾人作家他需要什么？2018年1月9日北京海淀区作家协会用自身的实际行动做出了回答。

李京威(笔名,铁树)，1982年生，一个曾经充满理想的阳光大男孩儿，却在2013年6月被一场突如其来的病毒性脑炎彻底改变了命运。短短4年，他与死神擦肩而过，历经了精神的痛苦折磨，以至于2017年初还不愿承认自己是个残疾人。他不相信自己命运的变故，因为他曾经优秀过，曾经是人民法院的一名书记员、一名速录专家，曾经在央视的舞台上慷慨激昂地讲演。而眼下，那一切都只残留在他痛苦的记忆中，他只有一遍一遍地在视频中回忆曾经的辉煌。今天的他已经丧失了语言功能，肌肉不断萎缩，行走、吞咽等功能受到了严重影响。他能做的就是用那只严重变形的手进行文学创作，这也是他的精神支柱。

当天下午，海淀作协秘书长、副秘书长、理事一行7人带着360名会员的牵挂、带着满满的深情来到李京威的家中进行春节慰问。根据他的情况，海淀作协表达了为他出一本散文集的愿望，还制定了相关方案；海淀作协还特意邀请了作协会员、中医专家张延德老师为李京威制定了针灸诊疗方案。

临别的时候，李京威满含热泪几次拥抱了我们每个人，他很用力，虽然没有语言，却真切表达了他此时的心声。

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