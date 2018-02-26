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北京自动驾驶车辆封闭测试场正式落户海淀

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-26 15:45

海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场

日前，海淀驾校与北京智能车联产业创新中心签署合作协议，海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场。这一测试场，将作为自动驾驶车辆正式上路前的标准封闭测试场地。

海淀驾校测试场的设立，为开展自动驾驶研究的企业提供了封闭测试场所。对于推动以人工智能、大数据及物联网技术为核心的自动驾驶产业意义重大。前不久颁布的北京自动驾驶管理办法中要求，自动驾驶汽车在上路前必须在封闭测试场地内训练5000小时以上后经过考试合格方可上路实测。封闭测试场是自动驾驶汽车上路前的第一步。下一步，测试场将向企业开放训练。

海淀作为国内自动驾驶领域优势明显的地区，聚集了包括百度、滴滴、千方等一批在智慧交通及自动驾驶领域创新型领军企业及清华、中科院、北航等在智慧交通领域科研优势突出的高校院所，发展自动驾驶产业有巨大的优势，这一测试场的建立，将极大推动智慧交通和自动驾驶产业在海淀的聚集和发展。

下一步，海淀区将结合测试场的设立推动在测试场周边（北清路沿线）实测道路的开放，为自动驾驶汽车从测试考核到上路实测提供全方位条件，支持自动驾驶汽车企业持续发展。另一方面，也将以此试验场为基础，在海淀北部地区打造自动驾驶产业创新区。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209868-1.html
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