埃哲森发布《技术展望2018》报告 企业未来需关注这5大趋势

近日，知名调研机构埃哲森最新发布了《技术展望2018：智企来临》报告。
近日，知名调研机构埃哲森最新发布了《技术展望2018：智企来临》报告。
埃哲森指出，随着人工智能（AI）和其他技术的飞速发展，智能企业正不断涌现。面对这些趋势，企业需要把握机遇，加快构筑信任生态。
企业正在变得个性化、技术化。领导者必须转变观念和业务模式，专注于与合作伙伴、客户、员工、政府等建立强大的、可信赖的关系。
基于此，埃哲森在报告中详尽分析了未来三年内将给企业带来颠覆性影响的5大重要技术趋势：
＃趋势一 公民AI（Citizen AI）
人工智能日渐强大，对人们生活的影响也逐渐放大。企业在充分利用AI的潜能时必须把握和利用好这种影响力，成为负责任的企业代言人。
IDC预测，2015年和2020年之间，全球感知／AI系统年复合增长率（CAGR）将增加54％。
＃趋势二 扩展的现实（Extended Reality）
虚拟和增强现实技术让人们、信息和体验之间的距离消失，完全颠覆了人们的工作与生活方式。
＃趋势三 数据准确性（Data Veracity）
企业运营基于数据驱动。不准确、被操纵和片面的数据将成为企业的新软肋。忽视数据真实会严重损害商业洞察力，产生重大决策偏差。为了应对这一挑战，企业必须双管齐下，着力提高数据准确性，同时尽量避免操纵数据。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209870-1.html
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