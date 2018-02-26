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中国3D打印市场规模分析 2022年将超60亿美元

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科技传媒网 前瞻网 2018-02-26 17:04

3D打印技术最早可以追溯到1976年喷墨打印机的发明。20世纪80年代以后，3D打印行业受到国内外的广泛关注，各种3D打印技术也在多个行业应用并发展。目前已覆盖了制

3D打印技术最早可以追溯到1976年喷墨打印机的发明。20世纪80年代以后，3D打印行业受到国内外的广泛关注，各种3D打印技术也在多个行业应用并发展。目前已覆盖了制造、医疗、教育、航空航天、军事等多个领域。

中国3D打印市场规模分析 2022年将超60亿美元

全球3D打印市场规模逐年增加，2010-2016年3D打印市场的年均复合增长率为24。60%。由2010年的13亿美元增加至2016年60。6亿美元（约合人民币417。5亿元），增长率为16。54%，同比减少13。46个百分点。伴随着3D打印技术的快速成长和3D打印技术在各个行业领域的渗透。预计未来五年全球3D打印行业继续保持快速增长的势头。

目前，国内的3D打印主要集中在家电及电子消费品、模具检测、医疗及牙科正畸、文化创意及文物修复、汽车及其他交通工具、航空航天等领域。据前瞻产业研究院发布的《3D打印产业市场需求与投资潜力分析报告》数据显示，2012年，中国3D打印机市场规模达到1。61亿美元，至2016年，中国3D打印产业规模达到11。87亿美元（80亿元人民币），复合增长率为49。11%。

2012-2016年中国及全球3D打印产业规模分析（单位：亿美元，%）

中国3D打印市场规模分析 2022年将超60亿美元

资料来源：Gartner 前瞻产业研究院整理

国内已有的公司和产业平台，大多依托高校和科研机构，走“产学研”共建的发展模式。如武汉滨湖机电技术产业有限公司，自1991年期开始3D打印技术的研究，已获得多项技术专利。北京太尔时代科技有限公司，前身是北京殷华激光快速成形与模具技术有限公司，成立于1993年。从事多种技术工艺的3D打印设备生产。2011年，公司销售256台打印设备，是国内技术商业化较为成功的企业。

现阶段，国内与3D打印产业相关的上市公司中，其主营业务并不属于3D打印产业。大多是借助已有或引入的技术来源，进行项目产业化。

我国对3D打印的政策支持突出：《国家增材制造发展推进计划（2015-2016年）》重点提出形成2-3家具有较强国际竞争力的增材制造企业，建立5-6家增材制造技术创新中心，完善扶持政策，形成较为完善的产业标准体系。鉴于产业政策与财政政策的支持，初步预计，2017年我国3D打印市场规模可达到16。7亿美元，2022年达到61。9亿美元左右。

2017-2022年中国3D打印市场规模预测图（单位：亿元）

中国3D打印市场规模分析 2022年将超60亿美元

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209871-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印市场规模

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