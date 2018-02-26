FATHOM发布CRYSTALLON，一款基于网格设计的开源软件

晶格结构是3D打印设计不可或缺的组成部分，增材制造服务机构FATHOM的工业设计师Aaron Porterfield 开发了 Crystallon，这是一个开源项目，可将它们直接塑造成晶

晶格结构是3D打印设计不可或缺的组成部分，增材制造服务机构FATHOM的工业设计师Aaron Porterfield 开发了 Crystallon，这是一个开源项目，可将它们直接塑造成晶格结构。

作为Rhino和Grasshopper3D建模程序的插件扩展，Crystallon可作为市售晶格设计软件的替代品，其开源性质意味着它将由其用户社区持续开发。

一个斯坦福兔子，由Crystallon的格子结构设计而成。

Crystallon的发展

由Rich Stump共同创立的FATHOM，最初由对格子应用感兴趣的客户接触。而Crystallon最初是Porterfield开发的一套定制工具，用他在计算几何和参数设计方面的背景来解决这些客户挑战难题。

FATHOM决定在2017年底公开发布这些工具，以便开发人员社区可以根据自己的设计要求不断改进它们。

已公布的这些工具集合Crystallon在CAD程序Rhino中使用Grasshopper3D参数化建模软件生成晶格结构 。

两个程序以前一起用于由Arthur Mamou－Mani等设计人员生成复杂结构，并且因为不需要将模型导出到第三方软件，所以这两个程序都很有优势。

金属部分用格子构成的金属部分。

格子，无止境的可能性。

在向FATHOM 博客发表讲话时，Porterfield解释说，他对网格结构的兴趣最初是在获得能够生产它们的3D打印机之后开始的。

“晶格结构很有趣，因为几乎有无数的应用类型可以从中受益。最常见和最明显的应用是结构轻量化，但它们也可用于能量吸收，绝缘，传热，过滤和医疗应用。“

波特菲尔德继续解释说，虽然主要限于3D打印，但晶格结构提供了一种通过改变材料结构来操纵材料机械性能的方法。“如果你不再考虑材料的大块材料性质，而是考虑到不同微观结构可能的性能范围，那么你就可以开创前所未有的各种可能性。”

波特菲尔德指出，还有很多等待被发现的晶格应用，他目前正在教授增材制造设计课程（DFAM），这可能会加速这些应用的采用和成熟。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209872-1.html

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