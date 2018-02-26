集中式饮用水源地环保专项行动将开展

环境保护部2月24日宣布，将开展全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动。环保部表示，近年来我国饮用水水源地环保工作取得积极进展，但一些地区水源地环境安全隐患依然突出。通过专项行动打好污染防治攻坚战，督促地方政府落实责任，着力消除饮用水水源地环境安全隐患等。

据悉，本次专项行动还将督查做好县级及以上城市集中式饮用水水源保护区的划定、立标和保护区内环境违法问题的整治工作，对长江经济带地级及以上城市饮用水水源地整治情况开展“回头看”，切实杜绝问题死灰复燃等。

除《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》外，环保部还审议并原则通过了《“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案》《2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案》。力争将自然保护区建设管理中长期存在的痼疾逐个清除，运用约谈和督察手段，压实地方政府对自然保护区的监督管理责任；开展2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动，解决老百姓身边突出环境问题、全面改善水环境质量，从根本上解决黑臭水体问题等。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209874-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm