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隆基股份再次降价：新年单多晶的最后一轮价格战

点评

科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-02-26 17:13

据报道，2月23日，隆基股份又将单晶硅片价格下调了0.25元/片，单晶硅片156.75mm×156.75mm价格国内价格从4.8元/片调整到4.55元/片。这是元旦之后，隆基股份的第

农历年刚刚结束，光伏产业已经蠢蠢欲动。承包了2018年伊始所有看点的单多晶价格战依然在继续。据报道，2月23日，隆基股份又将单晶硅片价格下调了0.25元/片，单晶硅片156.75mm×156.75mm价格国内价格从4.8元/片调整到4.55元/片。这是元旦之后，隆基股份的第三次降价，在2018年元旦之前，隆基股份的单晶硅片价格为5.6元/片，如今已经降到4.55元/片，降了1.05元/片，降幅达18.8%。

隆基股份再次降价：新年单多晶的最后一轮价格战

连续降价引发行业加速整合

隆基股份的连续降价有以下三点原因：第一，2018年光伏补贴进一步下调，行业利润空间得到挤压。根据最新的补贴政策，2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时下调了0.1元，此前连续四年不变的分布式光伏的补贴也下调了0.05元每千瓦时。补贴的下调挤压了行业的利润空间，降本增效的压力让企业不得不进行降价。隆基股份在年初的降价也声称是响应国家的补贴下调政策。

第二，单晶硅产能集中释放，市场竞争日趋激烈。2017年上半年，单晶产品供不应求，在一段时间里呈现出多晶、单晶“冰火两重天”的态势。单晶的市场份额也因此疯狂提升，在2017年占到了30%以上，根据预测，未来单晶的市占率有望上升到50%。这吸引了各大光伏企业的注意，不但原本的单晶企业纷纷扩产，而且其他原先没有单晶业务的企业也开始集中布局单晶，使得大量的单晶产能在2018年集中释放。根据计算，2018年底单晶总产能将超过60GW，如此巨量的产能释放，市场消纳成为一个问题。这样一来，单晶市场的竞争势必趋于激烈，价格自然会出现下降。

第三，多晶硅成本降低，对单晶形成压力。早期单晶率先实现了金刚线切割技术的普及，成本大幅下滑，再结合效率优势，单晶开始了势不可挡的崛起之路。2017年，在协鑫等多晶企业的努力之下，也将金刚线切割工艺普及到了多晶产业之中，成本获得了大幅下降，重新获取了相对于单晶的成本优势。这对单晶产业形成了压力，如果放任多晶占去成本优势，那单晶将重蹈覆辙，将市场拱手相让。在此情况下，单晶价格的下降也属必然。

隆基股份再次降价：新年单多晶的最后一轮价格战

在以上因素影响之下，单晶产品的价格下降乃大势所趋。而且不止是单晶产品，多晶产品及下游的电池片、组件也纷纷会有不同程度的降价。此次隆基股份降价之后，预计多晶也会因此降价。而从2018年伊始就热火朝天的单多晶价格战，或将引发行业加速整合。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209875-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能光伏发电隆基股份

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