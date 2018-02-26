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北京开国将军后代合唱团到老年公寓慰问演出

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-26 17:16

合唱团团员专程来到万寿阳光老年公寓提前拜年，为入住的老人们慰问演出。

北京开国将军后代合唱团到老年公寓慰问演出

2018年2月7日上午，由王亚利副团长(开国中将王宗槐之女)率领的开国将军后代合唱团部分团员，专程来到万寿阳光老年公寓提前拜年，为入住的老人们慰问演出。

团员们表演了大合唱:《没有共产党就没有新中国》、《我是一个兵》、《强军战歌》，男女声三重唱《歌唱铁道游击队歌》，女声独唱《绒花》，男声独唱《唱支山歌给党听》，混声四重唱《游击队歌》，诗朗诵《奶娘》等，受到老人们由衷欢迎，引发一阵阵热烈掌声。特别是当宋时轮上将之女宋百一、卢仁灿少将之子卢晓滨邀请离休老干部董阿姨上台一起深情演唱《革命人永远是年轻》时，将整场气氛推向高潮。两代革命人的真情互动充分彰显出血浓于水的深情厚谊。观众席中，因脑梗失去表达功能已久的刘兴春大哥(原开国将军后代合唱团成员，刘彬将军之子肖应棠将军之婿)看演出中竟然激动的泪光闪闪，这一表现令所有与会者禁不住为之动容。

演出结束时，平均年龄85岁的老人们齐声为达到专业水准的业余演出高呼:“欢迎再来!欢迎再来! ”王亚利团长带领团员们与大家合影留念，并与可亲可敬的老人们紧紧牵手依依惜别深情回应道：“我们一定会常来的!”

有位入住万寿阳光已三年的老军人即兴赋诗一首:

《棒极了》

将军后代合唱团，

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209876-1.html
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(责任编辑：夏喧)
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