新零售新消费 海淀首批葡萄酒消费体验点落地

率先入驻新开业的京东“7fresh”生鲜超市北京华润五彩城店,并即将落地超市发、便利蜂等商超，启动海淀首批“葡萄酒消费体验点”。
近日，由2018(北京・海淀)比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛(简称CMB)执行委员会、北京市海淀区商务委、北京国际酒类交易所联合推动的“CMB奖牌酒体验网点计划”率先入驻新开业的京东“7fresh”生鲜超市北京华润五彩城店,并即将落地超市发、便利蜂等商超，启动海淀首批“葡萄酒消费体验点”。据悉，这些体验点将获权销售CMB大奖赛的获奖酒，价格也非常亲民。同时，将结合新零售模式，鼓励体验式消费，给消费者带来更高品质的服务。
近年来，海淀区作为建设全国科技创新中心核心区和首都构建“高精尖”经济结构的主阵地，经济总量、对全市经济增长贡献率、社会消费品零售总额以及人均购买力等数据不断攀升，“消费”将成为海淀经济增长的新引擎。海淀此次引入的CMB大奖赛，是当今世界权威的葡萄酒赛事之一，将为区域消费品质提升注入新动力，让大奖赛成为推动、探索经济发展新路径的核心。
目前，大奖赛正在以商超、便利店为依托，本着“弘扬中国葡萄酒文化”、“为消费者选好酒”的宗旨，在海淀区乃至全市范围内打造一批葡萄酒消费体验点，完善创新创业的商业服务体系，为海淀构建24小时生活服务圈再添助力，在保证日常生活性服务的基础上，进一步满足人民群众日益增长的美好生活需要。
大奖赛结束后，这些葡萄酒消费体验点将与赛事核心区北京稻香湖景酒店的中国国际葡萄酒赛事基地、非遗科学城，以及北京龙徽国际酒文化产业园等项目一起，成为“促消费，重体验，提升百姓品质生活”的重要赛事遗产，助力打造城市金色名片，为北京建设国际一流的和谐宜居之都做出贡献。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209877-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
春节地方戏搭载快手唱向全国
小米高管看2018年：今年营收会远远超过1000亿元,小米 王翔 雷军 智能手机 执行官
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。