美国停车场运营商:Uber正在让停车需求越来越少

(原标题:Yes, Uber Really Is Killing The Parking Business)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息,据财富杂志报道,美国停车场运营商Ace Parking首席执行官约翰·鲍姆加德纳(John Baumgardner)日前在电子邮件中,描述了Uber和Lyft等叫车服务需求增加对停车场业务的影响细节。至少对于那些拥有租停车场的人来说,鲍姆加德纳描述的前景令人感到暗淡。

鲍姆加德纳在公司报告中宣称,圣迭戈的酒店停车需求下降了5%到10%,而餐厅停车场需求下降了25%。毫无疑问,受叫车服务影响最重的停车业务是夜总会,那里的代客泊车需求下降了50%。这些数字似乎都是估计值,鲍姆加德纳没有停车需求下降的时间框架。

2017年9月份发布的这份评估报告也仅限于圣迭戈市,不过Ace Parking的高管表示,该公司在美国各地的750个停车场都看到了“类似的”下降。该公司专注于使用技术,包括更好的停车安排和预订选择,以维持业务运营。

但与停车场业务收入下降相比,城市将会因停车需求下降而受益无穷。相对于商业运营而言,停车位和停车场的税收或经济活动相对较少,而停车业务的扩张实际上可能会损害像洛杉矶这样的城市的经济。

即使是在2015年,城市已经开始放宽分区要求,规定了最低的停车配额,现在甚至有更多的迹象表明,城市规划者对停车的看法已经发生改变。也许最引人注目的是,为大卫·贝克汉姆(David Beckham)的迈阿密拓展队计划的曼联球场,这里可能不会有停车场,但将为Uber和Lyft指定接送区。

只有当无人驾驶汽车普及时,停车场的减少才会加速。这一改变将使人们更容易在远离城市的地方找到停车位,并进一步减少汽车拥有率。这对Ace Parking这样的运营商来说是个坏消息,但其他所有人都应该欢迎城市停车场的衰落。(小小)

