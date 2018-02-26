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美国停车场运营商：Uber正在让停车需求越来越少

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-26 17:22

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（原标题：Yes, Uber Really Is Killing The Parking Business）

美国停车场运营商：Uber正在让停车需求越来越少


科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息，据财富杂志报道，美国停车场运营商Ace Parking首席执行官约翰・鲍姆加德纳（John Baumgardner）日前在电子邮件中，描述了Uber和Lyft等叫车服务需求增加对停车场业务的影响细节。至少对于那些拥有租停车场的人来说，鲍姆加德纳描述的前景令人感到暗淡。

鲍姆加德纳在公司报告中宣称，圣迭戈的酒店停车需求下降了5%到10%，而餐厅停车场需求下降了25%。毫无疑问，受叫车服务影响最重的停车业务是夜总会，那里的代客泊车需求下降了50%。这些数字似乎都是估计值，鲍姆加德纳没有停车需求下降的时间框架。

2017年9月份发布的这份评估报告也仅限于圣迭戈市，不过Ace Parking的高管表示，该公司在美国各地的750个停车场都看到了“类似的”下降。该公司专注于使用技术，包括更好的停车安排和预订选择，以维持业务运营。

但与停车场业务收入下降相比，城市将会因停车需求下降而受益无穷。相对于商业运营而言，停车位和停车场的税收或经济活动相对较少，而停车业务的扩张实际上可能会损害像洛杉矶这样的城市的经济。

即使是在2015年，城市已经开始放宽分区要求，规定了最低的停车配额，现在甚至有更多的迹象表明，城市规划者对停车的看法已经发生改变。也许最引人注目的是，为大卫・贝克汉姆（David Beckham）的迈阿密拓展队计划的曼联球场，这里可能不会有停车场，但将为Uber和Lyft指定接送区。

只有当无人驾驶汽车普及时，停车场的减少才会加速。这一改变将使人们更容易在远离城市的地方找到停车位，并进一步减少汽车拥有率。这对Ace Parking这样的运营商来说是个坏消息，但其他所有人都应该欢迎城市停车场的衰落。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209878-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:运营商Uber停车停车场停车位

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