诺基亚CEO：世界各大运营商加速 5G部署将提前一年

（原标题：Nokia CEO sees big 5G rollouts nearly a year ahead of schedule）





科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息，据国外媒体报道，诺基亚首席执行官拉吉夫・苏里(Rajeev Suri)当地时间周日在移动世界大会（MWC）召开前接受路透社采访时指出，随着世界各大电信运营商加速推行5G网络，诺基亚也更有信心在2018年晚些时候看到自身相应业务的爆发。

目前，鉴于市场对第四代网络设备需求下滑，由中国华为、芬兰诺基亚以及瑞典爱立信主导的移动网络设备行业正在经历低潮期。

而第一批商用5G网络的部署将于今年启动，苏里认为5G网络在美国，韩国，日本和中国等主要市场的大规模部署将比一年前的行业预期更快。

诺基亚周日表示，它已经与全球最大的移动运营商中国移动签署了一项合作协议，在中国开发用于工业用途的新型5G网络。

诺基亚还暗示，它将与与沃达丰达成某种形式的交易，但拒绝透露细节。总部位于英国的沃达丰在全球数十家运营商中拥有多数股权。

苏里本周在巴塞罗那举行的移动世界大会召开前接受路透社采访时表示：“对于5G何时爆发的信心来自于对运营商加速时间表的理解。”

一年前运营商纷纷表示，5G网络的部署将在2019年底正式启动。许多资金紧缺的运营商质疑是否有升级到5G网络的商业理由。

“现在，它已经提前了近一年，这对该行业来说是个好消息，因为那样它们将成为下一轮投资的热点。”但苏里也补充说，欧洲至今依旧缺乏快速大规模部署5G网络的催化剂。

苏里表示，“美国和中国的活跃程度将远远超过欧洲……（但是）我认为在2019年某个时候将欧洲将开始部署5G网络。”诺基亚上个月表示，为了赢得未来升级5G网络的市场优势，其相应的资本支出增加将对今年公司的盈利构成压力。它预测2018年的经营性利润率为6%到9％，但预计到2020年将稳步回升至9%至12％左右。

诺基亚表示，它将与Facebook合作在密集的城市地区提供高容量的无线信号，在这些地区并不适用向每个家庭布设光纤。据悉，该技术可以利用现有的路灯等公用基础设施。

该服务依赖于高频60千兆赫无线信号，但该频段还未经许可。Facebook先前称，在美国，英国，德国，中国，韩国，日本等国家，相应频段处于空缺状态。

诺基亚还表示，将收购美国网状网络软件公司Umium，以改进其为服务提供商和消费者提供的Wi-Fi产品，帮助其快速诊断和解决连网问题。但诺基亚并未披露收购细节问题。（晗冰）

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