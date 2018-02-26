博硕光电：行业竞争加剧 利润同比下降62.61%

2018 年 2 月 23 日，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司发布 2017 年年度业绩预告公告。2017年度营业收入130,019,115.14元，2016年同期收入167,784,569.88元，2017
秦皇岛博硕光电设备股份有限公司是一家以自动化产业为核心，集科研、生产、销售、安装、服务为一体的综合性高科技企业。主要产品包括太阳电池组件全自动生产线、串焊机、互联机、层压机、排版机、装框机、测试仪等系列光伏产品。
2018 年 2 月 23 日，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司发布 2017 年年度业绩预告公告。2017年度营业收入130,019,115.14元，2016年同期收入167,784,569.88元，2017年同比下降22.51%。2017年归属于挂牌公司 股东的净利润22,538,903.68元，2016年的为60,277,937.05元，同比下降62.61%
业绩重大变化的主要原因：
（一）整体行业竞争加剧，公司订单减少，其中国外订单大幅减 - 2 - 少，导致公司营业收入减少，利润也随之下滑。
（二）为应对激烈竞争，我公司在 2017 年年初调低了大部分产 品的价格，而且部分原材料的价格上涨使得公司营业成本增加，美元 汇率的调整造成的汇兑损失导致公司财务费用增加，直接导致利润率 下降，这也是导致利润下降的重要原因。
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