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2018年电力建设行业市场分析

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科技传媒网 前瞻网 2018-02-26 19:00

2017年1－11月，全国基建新增发电能力11286万kW，比2016年同期多投产2729万kW。

1、发电装机规模稳步提升

2017年1－11月，全国基建新增发电能力11286万kW，比2016年同期多投产2729万kW。除核电项目推迟投产、比2016年同期少投产503万kW外，水电、火电、风电和太阳能发电分别比2016年同期多投产130万kW、580万kW、50万kW和2472万kW。至2017年8月我国全口径发电装机规模已突破17亿kW。

图表1：2007－2017年全国发电新增设备容量情况（单位：万千瓦）

2018年电力建设行业市场分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

国家防范化解煤电产能过剩风险深入推进，有效抑制了煤电产能规模扩张，同期新增火电3925万kW。

图表2：2007－2017年全国发电新增设备容量情况（单位：万千瓦）

2018年电力建设行业市场分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

从电源项目建设进展情况看，风电、光伏发电新能源新增装机继续保持增长，2018年新增发电装机容量可能继续保持在1亿kW左右，电力供需总体仍处于相对宽松状态，预计煤电机组继续低位运行。

2、建设重点继续向非化石能源发电倾斜

电源投资普遍下降，2017年1－11月，电源完成投资同比下降13．4％，其中火电完成投资同比下降27．4％，非化石能源发电完成投资占电源投资的比重提高了5．6个百分点。电源结构调整力度加快，新增非化石能源发电装机占新增发电装机的65％，比2016年提升5个百分点。火电发电占比稳步下降。2017年1－11月，火电发电量占总发电量比重为73％，同比下降0．9个百分点。

图表3：2010－2017年全国电源工程完成投资额情况（单位：亿元，％）

2018年电力建设行业市场分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表4：2009－2017年非化石能源建设比重变化趋势（单位：％）

2018年电力建设行业市场分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、核电发展进程滞后

由于多方面原因，在建核电普遍出现了工期延误问题，不仅影响了在建核电项目计划工期，也造成后续核电发展的滞后。原计划2017年新增核电装机641万kW、新开工8台机组，年内只新增核电装机218万kW、且没有新开工项目和核准项目，影响了核电中长期发展进程。2018年，核电项目如果进展顺利，投产规模有望超过1000万kW。

图表5：2010－2017年新增核电装机容量变化（单位：万千瓦）

2018年电力建设行业市场分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

4、电力体制改革步伐加快推进

新一轮电力体制改革取得了重要突破，市场化改革方向更加明确。一是多模式试点格局初步形成，截至2017年10月，电力体制改革试点已经覆盖我国绝大多数省（区、市），全国已有23个省（区、市）开展电力改革综合试点，12个省（区、市）开展售电侧改革试点，东北等地区电力辅助服务市场取得良好成效，启动了8个地区电力现货市场建设试点。二是输配电价改革实现了省级电网全覆盖，并在此基础上出台《全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作的通知》，开展跨省跨区输电价格核定工作，促进跨省跨区电力市场化交易。三是交易机构组建工作基本完成，成立34家相对独立的电力交易中心，包括区域层面的北京、广州电力交易中心和省级层面的电力交易中心。四是加快放开配售电业务，推出两批共195个增量配电业务试点，全国注册的售电公司约2600家，售电侧市场竞争机制初步建立。五是市场化交易规模大幅提升，全年预计市场化交易电量1．6万亿kWh，同比增长60％，约占全社会用电量的25％，为实体经济降低用电成本约700亿元。六是规范燃煤自备电厂，开展了燃煤自备电厂规范建设及运行专项督查工作。

在电力体制改革推进的过程中，也遇到了许多困难和问题，电力市场化改革进入“深水区”。其一，由于电力产能过剩问题日益凸显，地方政府保增长、降成本压力增大，市场交易过程中难免存在区域壁垒、省间壁垒，有些省份融入全国性、区域性电力市场积极性不高；其二，市场化的交易和定价面临行政干预，部分地方采用非市场化手段人为降低电价；其三，可再生能源消纳问题仍然存在，尚未完全建立适应可再生能源特点的运行管理体系。

2018年，重点加快推进增量配电业务改革试点工作、8个地区电力现货市场交易试点，进一步扩大电力市场化交易规模，电力行业将迎来新机遇。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209882-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能发电电力建设

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