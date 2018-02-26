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辽阳：做好“四篇文章”打造工业升级版

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-26 19:03

调优产业结构，是加快工业发展的关键环节。5年来，辽阳市始终坚持“稳中求进”总基调，举全市之力转方式调结构促转型，在工业经济领域写就“四篇大文章”。

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辽阳顺通机械智能化检测车间。□科技新闻记者／郑有胜摄

2017年，辽阳市工业发展版图上，规模以上工业增加值曲线呈现加速上扬的喜人态势，连续4个月实现正增长。全年，全市规模以上工业增加值同比增长7％，增速居全省第4位，规模以上工业实现利润同比增加42．7亿元，利润率由五年前的4．9％增长到5．8％，高于全省3．2个百分点。

辽阳规模以上工业增加值加速增长是全市工业经济发展的一个亮点，也是该市工业经济竞争力普遍提升的缩影。忠旺集团成功并购德国乌纳铝业和澳洲超级游艇制造企业后，成为世界第二大工业铝型材研发制造企业、三三工业在隧道掘进机领域居世界三甲行列、光华化工为亚洲最大的天环丁砜生产企业、奥克集团是目前国内规模最大的环氧乙烷精深加工企业，金兴集团中高档汽车内饰产品产能居国内第二位……

过去5年间，辽阳市抢抓东北振兴发展战略机遇，以深入推进供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，瞄准中高端产业，持续打造“辽阳工业升级版”。全市工业经济实现稳中有进、进中向好、好中趋优的发展局面，工业发展挺起了辽阳的经济脊梁。

调优产业结构，是加快工业发展的关键环节。5年来，辽阳市始终坚持“稳中求进”总基调，举全市之力转方式调结构促转型，在工业经济领域写就“四篇大文章”。

第一篇，改善营商环境，倾力帮扶实体经济。仅去年一年，辽阳市通过发放“助保贷”、解决“过桥”资金、股权质押登记等手段帮助企业融资130亿元。同时，深入落实“营改增”等结构性减税政策，去年企业让税10．2亿元。清理整顿涉企收费项目，为企业减负1．4亿元。执行直供电政策，取消指标限额，放宽准入范围，为企业节约电费1亿元。完成“个转企”500余家，新增规模以上企业30家，销售收入亿元以上企业达到70家。

第二篇，抓大项目建设，加快产业结构调整。5年来，辽阳持续开展“项目建设年”活动，全市共完成工业固定资产投资1300多亿元，实施投资亿元以上工业项目161项。辽阳石化公司投资52．65亿元的俄罗斯原油加工优化增效改造项目进展顺利，目前设备全部安装就位，药用辅料一期满负荷生产，高档分散染料项目加快推进，芳烃及精细化工产业丰厚度进一步提升。此外，航空密封件产品正式下线，新能源汽车电机及电驱动总成项目加快推进，汽车轻量化材料、LED汽车灯等项目相继签约，装备制造及汽车零部件产业集群不断发展壮大。钢铁产业转型升级项目效益显著提升。淘汰钢铁落后产能446万吨，化解煤炭产能5万吨、水泥产能134万吨，为产业发展腾出空间。

第三篇，推进科技创新，加速科技成果转化。5年来，辽阳组建并拥有国家、省、市级企业技术中心111户，是2012年的2．8倍。新增省级“专精特新”产品（技术）128种，9种产品填补国内空白。

第四篇，推进“两化融合”，发展模式更智慧。5年来，辽阳深入实施《中国制造2025辽阳行动纲要》，建设31户智能制造示范企业和42个示范项目，两户企业被评为省级示范企业，1户企业被评为省智能制造标杆企业，新增机器人16台。启动“互联网＋”产业规划，省级工业互联网试点企业数量达8户，居全省前列。全市新增省级智能制造试点示范企业5家，建成自动化和数字化车间5个。（东北新闻网/郑有胜

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209883-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:产业升级工业制造

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