内蒙古呼和浩特2017年光伏产业完成产值74.3亿元

2017年，全市工业战略性新兴产业产值同比增长9．8％，占全市工业总量的比重超过28％，高于自治区平均水平10个百分点左右。

2017年，全市工业战略性新兴产业产值同比增长9．8％，占全市工业总量的比重超过28％，高于自治区平均水平10个百分点左右。全年战略性新兴产业实施亿元以上重点项目36项，占全部亿元以上工业项目的62％；完成固定资产投资133．1亿元，占全部亿元以上项目投资的69．8％，战略性新兴产业项目建设已成为工业转型发展的重要推动力。具体来看：

1．生物医药产业

目前全市生物发酵容积9．4万立方米，位于全区之首，主要产品包括兽用疫苗、辅酶Q10、饲料金霉素、阿莫西林、谷氨酸钠、阿维菌素等，其中金宇保灵生物药品有限公司是农业部指定的动物特种疫苗生产企业，其自主研发生产的口蹄疫疫苗处世界一流、全国领先地位。2017年，生物医药完成产值132．8亿元，同比增长14．8％，占全市工业的比重为10％。

2．光伏产业

全市光伏产业涵盖了单晶硅、多晶硅、电池片、发电组件、光伏电站、光伏配套等全产业链环节，中环光伏已建成世界一流的单晶硅生产基地，中环产业园内汇集了晶体硅、发电组建、石英坩埚、金刚石线锯、新技术研发等近10余户配套企业，中环光伏四期及四期扩能项目建成后还将新增3万吨单晶硅产能。2017年，全市共生产单晶硅3万吨，占全区产量的97．5％；多晶硅5079．2吨，占全区产量的24．4％。2017年，光伏产业完成产值74．3亿元，同比增长12．9％，占全市工业的比重为5．6％。

3．电子信息产业

创维电子、TCL光电科技两户企业2017年生产电视机137．4万台，居全区第一位；电子信息制造业完成产值19．9亿元，增速由去年以来的负数转为正增长73．8％。同时，云计算、大数据、软件设计等信息服务业正在快速兴起，将对未来我市信息制造业的发展带来有力推动。

4．新能源汽车产业

目前，沃特玛新能源汽车产业园一期已建成，其中浩普瑞新能源材料已实现投产入规，沃特玛锂电池、斯诺负极材料、越博动力电池等已进入设备调试阶段，即将实现投产。产业园二期、三期基础设施建设已开工，正在积极引进整车装配生产等项目入驻。2017年，浩普瑞新能源材料有限公司完成规上工业产值4372万元，标志着新能源汽车产业正式成为我市规模以上工业经济新增长点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209884-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm