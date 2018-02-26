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2017年全球3D打印材料市场现状分析 PLA、ABS占据主流

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科技传媒网 前瞻网 2018-02-26 19:05

目前，全球3D打印材料行业处在成长初期阶段。随着全球3D技术的发展和推广，对3D打印材料行业的需求不断增加，3D打印行业技术的特殊性对材料行业的依赖性较大，使

2017年全球3D打印材料行业发展规模

目前，全球3D打印材料行业处在成长初期阶段。随着全球3D技术的发展和推广，对3D打印材料行业的需求不断增加，3D打印行业技术的特殊性对材料行业的依赖性较大，使得3D打印材料行业的市场参与者逐渐增多，目前的行业利润有所增加，且从事3D打印技术的公司和高校相关研究室正在积极的研发用途广泛、成型更为简便的新材料。未来3D打印材料的技术壁垒将进一步增加，材料的市场价格也有望下降。

随着技术和研发的推进，目前有300多种材料可用于3D打印制造，由于现阶段90％的3D打印机用户都使用的是桌面级产品，因此像ABS、PLA这两种塑料材质的耗材用量占比超过50％，目前高分子材料生产商也主要集中于ABS和PLA以及尼龙材料。

从材料种类看，3D打印行业的发展取决于其材料的研发和应用，当前全球3D打印行业的发展主要的材料有PLA、ABS、Standard Resin、PA12、PA 2200、PETG和Clear Resin等。其应用最为广泛的为PLA材料，应用占比为37．1％，其次为ABS占比为15．5％。

图表1：2016年全球3D打印材料应用占比（单位：％）

2017年全球3D打印材料市场现状分析 PLA、ABS占据主流

资料来源：Wohlers 前瞻产业研究院整理

2017年全球3D打印材料行业竞争格局

2016年3D打印材料主要供应商分别为Arcam公司、EOS公司、Hoganas公司、Sandvik公司、Solvay公司、3DSystems公司和Stratasys公司等，根据公司研发能力和以往发展方向的不同，研发提供不同类型的3D打印材料。其中Arcam公司和Hoganas公司以金属粉末材料的生产为主。

图表2：2016年全球3D打印材料主要供应商介绍

2017年全球3D打印材料市场现状分析 PLA、ABS占据主流

资料来源：前瞻产业研究院整理

2017年全球3D打印材料行业前景预测

2016年全球3D打印材料的市场规模约为为4万亿美元。金属材料由于其产品价格高，占据了全球3D打印材料销售额比重超过80％。作为决定3D打印技术发展进程的一项重要因素，3D打印材料的地位逐渐提高。随着3D打印技术的一步步普及，对于材料的需求也在飞速上涨。总体来看，3D打印机的应用迅猛增长直接推动了3D打印材料市场的快速发展。

未来3－5年3D打印行业会进入一个产业化的爆发期，随着打印技术应用领域的扩展，实力强大的公司也会很快进入该行业，加快3D打印行业的市场发展，预计美国3D打印市场未来5年年均增长30％。而3D打印材料作为该行业的引领和支撑硬件，打印行业的市场需求带动3D打印材料料市场的爆发式增长。

到2022年，尽管由于3D打印科技工具具应用方向逐步转向最终产品生产应用，其他打印耗材会占有越来越多的市场份额，金属材料份额比重2022年将超过50％。另外，光敏聚合物的市场份额仍将维持占材料市场比重也会增加。3D打印机的应用迅猛增长直接推动了3D打印材料市场的快速发展。预测到2022年3D打印材料的市场规模达到16亿美元。北美是整个3D打印市场的主导者，其次是欧洲地区。预计其在2017－2022年期间，年均复合增长率将达到19．49％。

图表3：2017－2022年全球3D打印材料行业市场规模预测（单位：亿美元，％）

2017年全球3D打印材料市场现状分析 PLA、ABS占据主流

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209885-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印材料市场分析

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