日本抗流感新药将上市，据称服一次一天内就能好

(原标题:Japan's New Drug: One Pill May Stop The Flu in Just One Day)

图为Isao Teshirogi,是盐野义公司的CEO。

科技传媒网讯 网易科技新闻2月26日消息,据《福布斯》网站报道,日本盐野义制药公司宣布,抗流感药物Xofluza已经在日本获批投产和出售。这种药物只需服用一次的剂量就可在一天内治愈流感。比较之下,达菲需要每日服用两次,连服五日。

2015年10月起,这种药物就开始接受日本厚生劳动省的优先审查。2017年秋季,盐野义公司提交了审批申请。尽管Xofluza已经通过审批,但还需等待日本国民保险机构的定价,因此最早要到今年5月才可能在日本买到这种药物。

Xofluza的药理同达菲、扎那米韦等神经氨酸酶抑制剂不同。流感病毒到达人体肺部后,就开始感染人类。每个流感病毒会进入肺部的一个细胞,利用细胞中的遗传物质和蛋白质合成机制来复制出许多病毒。它们利用核酸内切酶把人体信使RNA的顶部削除,再利用削除的部分复制自身的遗传物质。在完成多次复制后,新产生的病毒会用神经氨酸苷酶来脱离宿主细胞,最终在人体内扩散并引发流感症状。

达菲、扎那米韦等神经氨酸酶抑制剂的作用是阻止神经氨酸酶发挥作用。而Xofluza的药效是阻止核酸内切酶“削除信使RNA的顶部”,也就是在流感自我繁殖的早期发挥药效,因此它阻断流感的速度比神经氨酸酶抑制剂更快。

盐野义公司在临床试验中比较了Xofluza、奥司他韦和无效对照剂。结果显示,Xofluza在24小时内治愈了流感患者,比奥司他韦更高效(平均72小时)。在感染病毒的头三天,服用Xofluza的患者的体内病毒数量低于服用奥司他韦的患者。Xofluza也能够缩短流感症状的持续时间。服用Xofluza后,流感症状的平均持续时间是53.7小时。而服用无效对照剂后,持续时间为80.2小时。(惜辰)

