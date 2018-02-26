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日本抗流感新药将上市，据称服一次一天内就能好

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-26 19:08

日本抗流感新药将上市，据称服一次一天内就能好,抗流感 流感 病毒 新药 他韦

（原标题：Japan's New Drug: One Pill May Stop The Flu in Just One Day）

日本抗流感新药将上市，据称服一次一天内就能好

图为Isao Teshirogi,是盐野义公司的CEO。

科技传媒网讯 网易科技新闻2月26日消息，据《福布斯》网站报道，日本盐野义制药公司宣布，抗流感药物Xofluza已经在日本获批投产和出售。这种药物只需服用一次的剂量就可在一天内治愈流感。比较之下，达菲需要每日服用两次，连服五日。

2015年10月起，这种药物就开始接受日本厚生劳动省的优先审查。2017年秋季，盐野义公司提交了审批申请。尽管Xofluza已经通过审批，但还需等待日本国民保险机构的定价，因此最早要到今年5月才可能在日本买到这种药物。

Xofluza的药理同达菲、扎那米韦等神经氨酸酶抑制剂不同。流感病毒到达人体肺部后，就开始感染人类。每个流感病毒会进入肺部的一个细胞，利用细胞中的遗传物质和蛋白质合成机制来复制出许多病毒。它们利用核酸内切酶把人体信使RNA的顶部削除，再利用削除的部分复制自身的遗传物质。在完成多次复制后，新产生的病毒会用神经氨酸苷酶来脱离宿主细胞，最终在人体内扩散并引发流感症状。

达菲、扎那米韦等神经氨酸酶抑制剂的作用是阻止神经氨酸酶发挥作用。而Xofluza的药效是阻止核酸内切酶“削除信使RNA的顶部”，也就是在流感自我繁殖的早期发挥药效，因此它阻断流感的速度比神经氨酸酶抑制剂更快。

盐野义公司在临床试验中比较了Xofluza、奥司他韦和无效对照剂。结果显示，Xofluza在24小时内治愈了流感患者，比奥司他韦更高效(平均72小时)。在感染病毒的头三天，服用Xofluza的患者的体内病毒数量低于服用奥司他韦的患者。Xofluza也能够缩短流感症状的持续时间。服用Xofluza后，流感症状的平均持续时间是53.7小时。而服用无效对照剂后，持续时间为80.2小时。(惜辰)

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209886-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:新药病毒流感抗流感他韦

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