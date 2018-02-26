美团外卖上线"海澜之家品牌馆"，服装1小时配送

科技传媒网讯 网易科技新闻2月26日消息，海澜之家与美团点评购物频道合作的“海澜之家品牌馆”已在大众点评APP已经上线。和大众点评上现有的其他服饰品类品牌馆不同，在这个页面上，用户不仅可以浏览商品的样式、参考价格、线下门店在售情况等，还能够直接购买。目前海澜之家的配送业务还处于试运行阶段，待配送服务正式开放后，用户在大众点评提交的订单将由美团进行配送，下单付款后商品将在1小时内通过美团骑手配送到家。

据美团点评内部人士透露，与海澜之家的合作细节还在沟通，现在只是试运营和测试阶段，但美团点评的确正在集中力量，向生鲜、零售等更多品类拓展，已经有很多品牌在和美团联络。

事实上，美团点评配送业务一直没有停止拓展品类的步伐。在立足餐饮配送之外，美团外卖一直在积极布局，和线下传统零售商一起为用户提供综合品类即时消费需求解决方案。目前，美团外卖平台上的商超类日订单量突破80万单，覆盖全国近1200个县市，实现了3公里内生鲜、日用品、药品、鲜花等商品30分钟送达。此外，美团点评在2017年3月正式上线同城帮买帮送服务――美团跑腿，用户在美团或美团外卖App的跑腿代购中下单，可以让骑手帮忙购买周边商品，或者给同城亲友、同事、合作伙伴递送文件、鲜花、蛋糕等物品，由平台认证的骑手进行配送，专业安全无中转，1小时送达。目前，美团跑腿日订单量约30万单，覆盖全国近100个城市，用户最常购买的品类有小吃、咖啡奶茶、啤酒、果蔬以及日用品等。

从配送生鲜果蔬，到代购应急日用品、同城送鲜花蛋糕，美团点评配送业务范围正不断扩展。此前，美团点评购物频道已经和不少知名服饰品牌开展合作，包括ZARA、H&M、优衣库、Adidas等，为消费者提供包括门店优惠信息、上新单品介绍、买手推荐、品牌用户评论等信息。

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