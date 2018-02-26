西门子2018财年第一季度订单额增长强劲

近日，西门子发布公告称，公司2018财年（2017年10月1日―2018年9月30日）第一季度新订单额达225亿欧元，增长14％，主要得益于交通集团、数字化工厂集团，以及以
近日，西门子发布公告称，公司2018财年（2017年10月1日―2018年9月30日）第一季度新订单额达225亿欧元，增长14％，主要得益于交通集团、数字化工厂集团，以及以西门子风电业务和歌美飒合并为代表的新业务所实现的强劲业绩增长。
订单出货比提升至1．13，是西门子继2016财年获得埃及大额订单以来的最佳表现。
在可比基础上，排除业务组合及汇率变动的影响，新订单额增长7％，营收同比增长1％。
实体业务（Industrial business）利润额为22亿欧元，同比下降14％，主要是受到发电和天然气集团业务急剧下降的影响，抵消了短周期业务和交通集团的杰出业绩表现；本季度受到负面汇率影响，而去年同期则受益于业务组合收益；实体业务利润率为11．0％。
净收益增长为12％，达22亿欧元；得益于出售欧司朗公司股份所带来的免税收益，以及主要由于美国税收改革后对未来税收情况的重估而大幅降低的企业所得税；基本每股收益（EPS）由去年同期的2．41欧元增至2．68欧元。
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