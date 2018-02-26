科莱恩亮相2018 TCT亚洲展 展示最新3D打印材料及服务

全球领先的特种化学品制造商科莱恩将参加于2018年3月1日至3日在上海举办的2018 TCT亚洲展（亚洲3D打印及增材制造展览会），展示其在3D打印领域的能力。

全球领先的特种化学品制造商科莱恩将参加于2018年3月1日至3日在上海举办的2018 TCT亚洲展（亚洲3D打印及增材制造展览会），展示其在3D打印领域的能力。凭借其在颜料、添加剂和色母粒聚合物定制方面数十年的丰富经验，科莱恩可提供高品质的3D打印耗材及定制的3D打印解决方案。届时，科莱恩将推出新产品并以2019 ColorForward? 色彩趋势指南中的特殊红色（Protect the Core）来展示其全系列3D打印耗材。ColorForward?是由科莱恩ColorWorks?色彩研究中心于2017年12月14日起开始发布的年度塑料行业色彩趋势指南。

科莱恩3D打印业务高级商务专家David McCann表示：“科莱恩致力于为3D打印客户提供所需的材料和服务。中国是科莱恩的重要市场之一，也是我们3D打印业务的重要市场。我们相信我们在2018 TCT亚洲展上展出的产品和服务对于中国乃至全球3D打印市场都颇具吸引力。”

科莱恩3D打印业务高级研发经理Joanna Marguier表示：“我们的3D打印研发团队与客户紧密合作，选择合适的聚合物、颜料和添加剂产品以确保满足客户终端应用领域的需求。此外，我们还提供材料的测试和打印服务，以确保科莱恩3D打印耗材的可打印性。”

2018年3月1日至3日，科莱恩将于上海新国际博览中心N1馆G50展位展示这些产品和解决方案。届时，科莱恩的技术和客户服务专家团队将现场为参观者介绍产品并解答疑问。

科莱恩亮相2018 TCT亚洲展展示最新3D打印材料及服务

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