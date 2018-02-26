全球最有价值的工程建设品牌TOP25，有你家吗？

英国品牌评估机构Brand Finance发布了“2018全球最有价值的25大工程和建设品牌”排行榜（Top 25 world’s most valuable engineering and construction brands 2

经过了昨天的开工大吉，各位状态调整得如何了？本汪调整得还不错，也就哭了十来回吧，周六也要干劲十足啊大家～

英国品牌评估机构Brand Finance发布了“2018全球最有价值的25大工程和建设品牌”排行榜（Top 25 world’s most valuable engineering and construction brands 2018）。

了解的朋友们都知道，Brand Finance公司可是国际五大品牌价值评估机构之一，每年一评的世界品牌500强就是该公司出品，他们评选采用的信息都来自于公开渠道，认可度在全球上市公司中也是非常之高了。

话不多说，咱们来看看榜上有名的都有哪些品牌。

很多咱们熟悉的面孔啊，而且我国共有六个品牌上榜，TOP10里面就占了三个，在品牌榜2269亿美元的总价值中占比28％，果真，骄傲是一名中国人的日常啊……

接下来我们看看TOP10的品牌价值情况。

品牌价值320．05亿美元的通用电气位列榜首，较上年下降了9％；而名列第三位的西门子品牌价值为219．56亿美元，比上年减少了5％；其中，品牌价值较去年上升最多的则是来自瑞士的ABB，上升幅度高达21％。

虽然品牌价值较去年有所下降，但GE仍高居榜首。出售工业系统业务，削减30亿成本，退出照明、运输和工业解决方案领域，裁员再裁员，2017年GE这一波又一波出人意料的操作不仅刷爆了朋友圈，也让业内对行业发展新格局作出了更多的思考。

收购贝克休斯，仅专注于能源、航空和医疗三大业务，使得GE能够缩减与竞争对手的重叠业务，专注更加广阔的市场，由此带来的削减、裁员自然必不可少。而与瑞士巨头ABB的携手，更是引起广泛热议，引领了合作共赢的新浪潮，拥有如此强大的影响力，这个品牌价值冠军自然当之无愧。

裁员这项“瘦身运动”同样风靡到了德国大品牌西门子这里，在2017年天气没有变的更冷的时候，西门子裁掉了数以千计的工作岗位，进行了近年来规模最大的裁员。与此同时，西门子还拆解电力及燃气业务（Power ＆ Gas），关闭或出售业务相关分部，并计划重组其Process Industries and Drives业务。这波操作大家是不是觉得陌生又熟悉呢？

全资收购Tass，不仅捷足先登抢占了汽车行业这一核心市场，更是进一步落实了其数字化战略，拓展其数字化产品的覆盖范围。同样的，西门子也看好了医疗行业这块肥肉，部署了旗下医疗保健业务Siemens Healthineers的上市工作，估值高达400亿欧元，这不仅进一步清理了西门子盘根错节的业务，也预示着全球医疗保健市场的重心正在发生转变。

相对于上面两家的瘦身，2017年ABB更多的是“买买买”。上半年收购了B＆R，下半年又笑纳了GE的工业系统业务，个顶个的大手笔。这些举措进一步弥补了ABB自动化业务的不足，实现了其自动化业务的不断强化，稳扎稳打，自然信心倍增。同时，与IBM的跨界合作更是拓展了更多的工业应用，加快了数字化转型。

此外，2017年ABB的人事新动态也是圈内的热议话题。首先，ABB（中国）有限公司董事长兼总裁顾纯元博士新晋成为“加入ABB集团执行委员会的首位中国负责人”，随后ABB宣布，李刚出任ABB中国机器人及运动控制事业部负责人，同时继续担任ABB中国机器人业务单元负责人。更多中国面孔的加入使得ABB中国的本土战略得到强化，也可以看出ABB对于中国市场的重视。

排行榜中，紧随西门子的博世同样获得了的价值提升，这与其2017年出色的业绩表现是分不开的。2017年博世汽车与智能交通技术业务增速尤为突出，超过了汽车产量增幅，推出混合动力电池，成功巩固了其在汽车行业的地位。此外，博世还新成立了工业4.0业务单元，剑指互联业务，加快数字化转型升级。

排在第五名的日立也将数字化转型作为其战略的重中之重，成立全新的数字Hitachi Vantara，将一个多世纪的OT专业知识与受世界大型企业信赖的IT技术相结合，利用集团内丰富的创新、开发和经验资源，为工商企业提供数字解决方案。

从参与建设中国迄今最大炼化一体化项目、助力C919首飞，到成立中国首家火炬排放测试中心，2017年，霍尼韦尔强势推进了中国市场的本土化战略，不仅入选了“2017年世界500强企业在华贡献排行榜”，更取得了优秀的销售战绩。

与此同时，霍尼韦尔也正加速朝着互联工业企业奋进。霍尼韦尔总裁兼首席执行官杜瑞哲（Darius Adamczyk）就曾表示：“2018年，我们预计将完成家居和全球分销业务以及交通系统业务的分拆，这将更有利于霍尼韦尔在未来的增长和利润率的提升。分拆后，各业务将实现更具针对性的战略决策，并针对各自的终端市场配置资本，从而更好地为股东创造最大价值。”

果然，巨头虽然各有不同，却都是相似地优秀呢。

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