三诺生物选择西门子MES解决方案打造数字化企业

西门子今天宣布，领先的中国生物传感技术和快速诊断测试产品制造商三诺生物选择Camstar Enterprise平台来建立其制造执行系统（MES），以实现生产过程中的透明化

西门子今天宣布，领先的中国生物传感技术和快速诊断测试产品制造商三诺生物选择Camstar Enterprise平台来建立其制造执行系统（MES），以实现生产过程中的透明化和可追溯性，并满足监管合规执行要求，从而为该公司未来的全球化运营奠定基础。

三诺生物是领先的中国生物传感技术和快速诊断测试产品制造商，成立于2002年，现已成长为中国领先的快速诊断测试和监测产品提供商之一，其领先产品包括血糖监测系统和便携式样本测试装置。近年来由于业务的全球化快速扩展，三诺生物急需建立数字化企业制造平台以提高制造运营能力，并且应对来自FDA、CFDA和ISO的监管压力。因此，三诺生物一直在寻找适合的MES解决方案，以克服这些挑战，并实现数字化的制造运营。

三诺生物制造总监顾中飞表示：“随着公司业务向全球拓展，我们在生产过程中日益面临透明化、可追溯性和合规执行方面的挑战，而在医疗器械行业中，所有上述因素都影响到企业的产品质量和运营成本。西门子具备深厚的行业专业知识，理解我们的作业流程和需求。Camstar已经在很多医疗器械制造企业中实现部署，是可信赖的MES系统。我们因此相信，西门子能够帮助我们打造数字化企业运营平台，帮助我们实现全球化制造的目标。”

Camstar医疗器械套件是西门子为该行业开发的领先MES系统，有助于防止过程错误，支持无纸化制造和电子生产过程记录(eDHR)。三诺生物认为，Camstar医疗器械套件是帮助医疗器械和诊断器械公司在降低生产成本、确保监管合规执行和保持高产品质量水平之间保持平衡的最有效的解决方案。面向未来，三诺生物计划借助MES系统全面实现全球制造，利用西门子的软件解决方案实现数字化企业。

Siemens PLM Software制造运营管理软件全球高级副总裁Rene Wolf认为：“三诺生物具有智能制造的长期愿景，该公司的选择是对Camstar解决方案软件套件的高度认可。Camstar的最新版本强调开箱即用功能、互操作性和接口，能更充分地发挥数字化企业的全部潜力。”

通过最新版本的Camstar，医疗器械和诊断器械制造商现在还能够利用先进的生产排程功能来消除非增值活动，平衡生产需求和产能，分析意外事件的影响，并针对替代品生产的对比和生产排程的优化进行假设性分析。此外，Camstar能与Teamcenter产品组合相集成，以实现研发制造的闭环管理，确保生产过程符合工艺要求并提高质量。Siemens PLM Software的数字化企业价值流的关键益处在于，通过三维图像显示车间的制造偏差，将其反馈给工程部门进行分析，并将过程改进工程变更落实到制造部门。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209893-1.html

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