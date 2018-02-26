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格尔木市扎实推进光伏发电应用示范基地建设工作

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-26 21:03

近日，我市成立了格尔木光伏发电“领跑者”应用示范基地建设领导小组，进一步扎实推进光伏发电“领跑者”应用示范基地建设各项工作。

近日，我市成立了格尔木光伏发电“领跑者”应用示范基地建设领导小组，进一步扎实推进光伏发电“领跑者”应用示范基地建设各项工作

为认真贯彻落实国家能源局《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑者基地建设有关要求的通知》及海西州第二次光伏“领跑者”基地建设领导小组会议精神，我市成立了格尔木光伏发电“领跑者”应用示范基地建设领导小组。光伏发电“领跑者”应用示范基地建设领导小组组长由市政府分管领导同志担任；副组长由市发展和改革委员会主要负责同志担任；成员由昆仑经济技术开发区管委会、市经济商务科技和信息化委员会、市财政局、市国土资源局、市住房和城乡建设局、市环境保护局、市水利局、市农牧和扶贫开发局、市林业局、市文化体育广播电视局、市安全生产监督管理局、市交通运输局、市公安消防支队、市能源局、格尔木投资控股有限公司、国网海西供电公司、西北勘测设计研究院负责同志组成。

领导小组及其办公室主要职责为：全面负责海西州格尔木光伏发电“领跑者”应用示范基地建设推进工作，贯彻落实国家能源局、青海省能源局及海西州光伏发电“领跑者”基地建设领导小组工作安排，落实项目申报优惠政策及“绿色通道”制度，及时协调解决基地建设过程中存在的突出问题，按照国家、省、州、市要求进度完成项目建设和竣工验收工作。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209894-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:推进工作示范应用光伏

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