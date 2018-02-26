天合光能IBC电池效率创新高 转换效率首超25%

近日，天合光能光伏科学与技术国家重点实验室宣布，天合光能自主研发的6英寸面积（243．18cm2）N型单晶全背电极太阳电池（Interdigitated Back Contact，交叉指状背接触电池）效率高达25．04％（全面积），其中电池开路电压高达715．6mV。测试结果已经过权威测试机构日本电气安全与环境技术实验室（JET）独立测试认证。

天合光能相关负责人介绍，IBC电池因其全背电极结构设计而得名，在其结构设计中，导出电流的正、负电极金属化栅线设计在太阳电池的背面，是目前商品化晶体硅电池中难度最高的技术，标志着晶体硅研发制造技术的最高水平。其自主研发的可商业化光电转换效率25．04％的IBC太阳电池，是迄今为止经第三方认证的中国本土首次效率超过25％的单结晶体硅电池，也是目前世界上大面积6英寸晶体硅衬底上制备的晶体硅电池的最高转换效率，标志着天合光能在可差异化高端光伏电池技术研究上迈出了重要的一步。

作为全球领先的太阳能整体解决方案提供商，设立在天合光能的“光伏科学与技术国家重点实验室”，是中国首批获得科技部认定的企业国家重点实验室。至今，该实验室已在光伏电池和组件的转换效率、输出功率方面连续18次创造或刷新世界纪录。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209895-1.html

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