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传阿里将全资收购饿了么，交易价值95亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-26 21:07

传阿里将全资收购饿了么，交易价值95亿美元,阿里 饿了么 交易

科技传媒网讯 网易科技新闻2月26日下午消息，据知情人士透露，阿里将全资收购饿了么，已签排他，3个月内阿里按95亿美元现金收购饿了么全部股份。网易科技就此事咨询饿了么公关，对方表示不予置评。

如上述消息属实，这场外卖大战将正式成为阿里和腾讯系的美团之间的战争。

2016年8月，阿里巴巴和蚂蚁金服一起向饿了么投资了12.5亿美元，其中，阿里巴巴投资了9亿美元。“饿了么”当时那轮融资完成后，阿里+蚂蚁成为“饿了么”最大股东，占股27.99%。彼时，美团和大众点评刚刚完成合并，在接下来的新一轮融资又彻底倒向腾讯。

2017年4月，阿里巴巴和蚂蚁金服又进一步增持了饿了么，总投资金额为4亿美元。其中，阿里巴巴投资了2.88亿美元，剩下的1.12亿美元由蚂蚁金服出资。自此，阿里系对饿了么持股总占比达32.94%，阿里系取代饿了么管理团队，成了饿了么最大股东。

而部分增持的金额被用在了对百度外卖的收购上。2017年8月份，在百度外卖被饿了么收购以后，外卖市场的战局由“三国杀”演变为“双雄会”。 据艾媒咨询发布的《2017―2018年中国在线餐饮外卖市场研究报告》，饿了么收购百度外卖后，在2017年第四季度，市场用户份额占比达55.3%，领跑外卖市场。但饿了么与百度外卖“双品牌”的发展战略实施并不顺利，双方整合阵痛频繁，两个品牌的渠道商同业竞争使得百度外卖方大受影响。这使得国内外卖市场的战况仍不明朗。另一方面，美团和阿里也把外卖的战火烧到了东南亚地区。今年2月1日，蚂蚁金服2亿美元投资印度外卖平台Zomato。仅一周后，美团点评便参投印度O2O外卖平台Swiggy。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209896-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:交易阿里饿了么

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