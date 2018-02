小米高管看2018年:今年营收会远远超过1000亿元

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息,据国外媒体报道,小米公司高管对媒体CNBC表示,该公司2017年1000亿元人民币(约合158亿美元)的营收目标于当年年底前就完成了。

2017年1月,小米首席执行官雷军表示,该公司上年度目标是实现1000亿元人民币的销售额,而这一目标很容易就实现了。

小米国际业务高级副总裁兼主管王翔(Wang Xiang)在周一播出的一次访谈中表示,“是的,在当年10月、11月的时候,我们就成功地完成了我们的目标。”

王翔没有透露小米公司去年的营收数字,也没有透露该公司2018年的目标,但他在这次所接受的采访中表现出乐观的语气。此次采访发生在西班牙巴塞罗那的世界移动通信大会(MWC)开幕前夕。

王翔表示,“在2018年,我们的业绩会远远超过1000亿元人民币。”

去年是小米历史上第一次在一年内获得1000亿元的营收业绩,这对一个在2016年还处于艰困之中的公司来说是一个可喜的转机。

小米常被西方人称作是“中国的苹果”。作为一家提供高规格设备的智能手机制造商,该公司最初以比竞争对手低得多的价格开始起家。但是到了2016年,小米面临着来自其他低价格竞争对手的激烈竞争,比如OPPO和vivo。

小米首席执行官雷军甚至在2017年初给员工的一封信中承认,该公司增长“过快”。但他也表示,该公司为了未来的发展,对其业务进行了“必要调整”。后来,这些变化似乎得到了回报。

据市场研究公司Gartner的数据显示,2017年第四季度,小米是市场份额第四大的智能手机制造商,并且随着市场整体地首次出现下滑,小米的手机出货量甚至实现增长。

据报道,小米公司市值约为460亿美元,在过去几年里,该公司在中国的市场地位一直在扩大。为了帮助提高其在西欧的市场地位,该公司在西班牙第三家实体店于周六开张。此外,在包括印度和中国在内的其它主要市场,该公司的实体店数量也一直在增加。该公司还在致力于新产品,从类似亚马逊Echo的时尚人工智能音箱,到电视新产品阵容,这些帮助该公司实现了业务多样化。

汤森路透(Thomson Reuters)旗下《国际金融评论》(IFR)1月报道称,小米可能正准备在今年上市,并已聘请中信证券(Citic Securities)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)作为其首次公开招股(IPO)的联合承销商。这家新闻公司表示,此次首次公开募股的估值可能使得小米的估值达到1000亿美元。

针对以上报道,王翔拒绝置评。(天门山)

