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讽刺用户"买不起会员滚远点"?优酷喊冤:昵称惹祸

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-02-26 23:00

讽刺用户“买不起会员滚远点“?优酷喊冤:昵称惹祸,优酷 音乐 虾米

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日消息，今日有用户称，淘宝解除优酷会员绑定之后，收到一封邮件，指责用户“就是穷b买不起会员能不能滚远点”，对此优酷回应称，该账号的昵称就“就是穷b买不起会员能不能滚远点”，在正常操作解绑时，系统自动发送的通知邮件生成了为有误导意义的图片。

讽刺用户买不起会员滚远点?优酷喊冤:昵称惹祸

去年11月，有人曝光了阿里旗下虾米音乐Mac版客户端中关于VIP会员代码的注释，出现了“穷逼VIP（活动送的那种）”，随后程序员致歉，虾米音乐也替换了有问题的应用包，彻底去除了不当用语，同时修复文件混淆失效的BUG。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209898-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:虾米音乐优酷

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