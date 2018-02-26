成都地铁无人驾驶线路，预计在2020年底开通运行

2月8日，成都轨道交通集团相关负责人在参与“成都面对面・党风政风热线”栏目接受网友访谈时表示，春运期间，成都地铁将加密延时运行，方便旅客出行。
据了解，仅春运前五天，成都地铁线网日均客运量达278．97万乘次，同比2017年春运前五日增长39．85％。据预计，伴随着节日通勤放假客流与春运返乡、探亲、出游的客流叠加，成都地铁线网的客运量还将会从2月9日小幅度增长，并持续到2月14日。
“今年，是成都地铁开通以来第8个春运了。”成都轨道集团运营公司、副总经理谢斌介绍，春运对成都地铁来说，客流的趋势比较明显，呈现两头高，中间U型的态势。据了解，针对2号线的成都东客站每日客流量都在攀升的情况，成都地铁对晚上阶段的运力进行了加密，从21点之前的低峰时段改到平峰时段，从6分15秒改成5分钟的间隔。同时，针对大年初六返程客流比较集中的情况，成都地铁将全线网实行延时，根据线网末班车的衔接情况，延时30分钟到1个小时不等。
2017年成都地铁开通了三条线，现在运营里程达到了179公里，特别是第一条环线7号线的开通之后，成都地铁的可达性明显增强，现在日均客流量达到了300万乘次，公共出行分担率上达到了40％。同时，目前成都地铁在建的线路一共有11条线路，15个项目，达到了368公里。
9号线一期工程线路示意图
访谈中，成都轨道集团规划与技术部（总工办）副部长陈华银还透露，无人驾驶也即全自动驾驶将运用到成都地铁中。成都9号线一期工程会采用全自动驾驶技术进行设计和施工，预计在2020年底开通运行。据了解，世界范围内已经有50多条无人驾驶线路，国内在上海10号线、北京燕房线实现了全自动驾驶。（四川在线）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209899-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
海淀驾校正式成为北京首 个自动驾驶车辆封闭测试场
春节地方戏搭载快手唱向全国
小米高管看2018年：今年营收会远远超过1000亿元,小米 王翔 雷军 智能手机 执行官
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。