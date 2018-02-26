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成都地铁无人驾驶线路，预计在2020年底开通运行

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-26 23:01

2月8日，成都轨道交通集团相关负责人在参与“成都面对面・党风政风热线”栏目接受网友访谈时表示，春运期间，成都地铁将加密延时运行，方便旅客出行。

成都地铁无人驾驶线路，预计在2020年底开通运行

据了解，仅春运前五天，成都地铁线网日均客运量达278．97万乘次，同比2017年春运前五日增长39．85％。据预计，伴随着节日通勤放假客流与春运返乡、探亲、出游的客流叠加，成都地铁线网的客运量还将会从2月9日小幅度增长，并持续到2月14日。

“今年，是成都地铁开通以来第8个春运了。”成都轨道集团运营公司、副总经理谢斌介绍，春运对成都地铁来说，客流的趋势比较明显，呈现两头高，中间U型的态势。据了解，针对2号线的成都东客站每日客流量都在攀升的情况，成都地铁对晚上阶段的运力进行了加密，从21点之前的低峰时段改到平峰时段，从6分15秒改成5分钟的间隔。同时，针对大年初六返程客流比较集中的情况，成都地铁将全线网实行延时，根据线网末班车的衔接情况，延时30分钟到1个小时不等。

2017年成都地铁开通了三条线，现在运营里程达到了179公里，特别是第一条环线7号线的开通之后，成都地铁的可达性明显增强，现在日均客流量达到了300万乘次，公共出行分担率上达到了40％。同时，目前成都地铁在建的线路一共有11条线路，15个项目，达到了368公里。

成都地铁无人驾驶线路，预计在2020年底开通运行

9号线一期工程线路示意图

访谈中，成都轨道集团规划与技术部（总工办）副部长陈华银还透露，无人驾驶也即全自动驾驶将运用到成都地铁中。成都9号线一期工程会采用全自动驾驶技术进行设计和施工，预计在2020年底开通运行。据了解，世界范围内已经有50多条无人驾驶线路，国内在上海10号线、北京燕房线实现了全自动驾驶。（四川在线）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209899-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:无人驾驶地铁运行

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