世界规模最大！中国移动宣布2018年将建5G试验网

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月26日（巴塞罗那时间），2018年世界移动大会在西班牙巴塞罗那召开，中国移动围绕5G技术、物联网、数字家庭、国际业务、终端等领域，展示了最新技术和产品，并宣布将在2018年建设世界规模最大的5G试验网。

中国移动尚冰董事长表示，中国移动过去几年建成并不断升级着全球最大的4G精品网络，创造了移动通信史的发展奇迹。中国移动在本次大会期间公布了公司的最新研发成果――已基于3GPP新空口标准，率先实现了全球最大规模的基站、终端芯片和测试仪表端到端互通，并首次发布了5G核心网预商用产品样机测试成果。

中国移动宣布，将建设世界上规模最大的5G试验网，并正式公布了2018年5G规模实验计划――将在杭州、上海、广州、苏州、武汉五个城市开展外场测试，每个城市将建设超过100个5G基站；还将在北京、成都、深圳等12个城市进行5G业务和应用示范。（崔玉贤）

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