IDC发布制造业趋势报告 样本通顺势而为占据市场先机

近日，美国市场分析机构国际数据公司（IDC）发布《IDC FutureScape：全球制造业2018预测――中国启示》。报告指出， 2020年，50％的中国2000强制造业企业将会依靠数字平台来增加对生态系统和客户体验的投资，并支持其总收入的30％。不难看出，拥抱新兴技术、强化信息化建设，已成未来制造业企业刚需。针对于此，样本通立足市场需求，通过构建基于SaaS模式的数字化平台，帮助制造业企业强化样本管理能力，节省市场成本，并提升销售效率与销售业绩，已积累近千家工业制造业企业服务经验，成为工业制造业企业投资信息化建设的首要之选。

样本通由ivymobi（北京品冠天成科技有限公司）自主研发，是专注于互动电子样本制作和产品信息营销管理的SaaS解决方案。样本通可在手机、Pad、电脑等多设备跨平台部署，从产品信息的管理、展示、传播、统计、制作方面入手， 帮助企业提升销售效率与销售业绩，节省市场成本，让生意更轻松。作为产品信息营销管理领域的领军者，在制造业领域，样本通截至目前已获得包含施耐德、ABB、东芝、三菱、西门子、霍尼韦尔、费森尤斯在内的近千家国内外制造业企业青睐。

样本通作用于企业产品信息营销管理的方方面面。

例如， 销售人员辛苦制作的PDF、word等电子文件资料传递给客户后，不知道客户是否浏览了、浏览了哪些、浏览了多长时间、转发给了谁，跟进客户只能凭自身的经验。对于销售管理人员，直销与经销商人员遍布全国各地，特别是对于经销商，很难去把控其工作状态的活跃度，从而监督他们提高效率。

针对于此，样本通的数据追踪功能能够统计到样本分享给消费者后，消费者对每一个样本浏览的时长、转发与下载的情况，甚至细化到每个消费者在每个PDF的每一页具体停留多少时间，这些数据统计能够帮助销售人员分析出消费者对哪些产品更感兴趣，在二次跟进时更加有的放矢。同时销售管理者可以通过销售人员分享、打开内容的次数，判断其活跃度，制定相关的KPI考核标准。

同时，制造业同类产品市场竞争日趋加剧，除了打价格战，对于销售人员，如何让客户更一目了然的了解到产品的差异化价值，而不是单单通过冷冰冰的文字资料？如何把解决方案整体实施的过程模拟随时向客户展示，加强客户的信任感？这是传统纸质样本所做不到的。

样本通自主研发的3D富媒体平台支持各种炫酷效果呈现，同时支持微信、朋友圈在线浏览时实3D内容，帮助产品更快锁定客户眼球，精准传递产品差异化价值。如需要定制更加酷炫的产品展示效果，样本通可提供相应服务，并采用硅谷标准Scrum敏捷式开发流程，大幅缩减开发周期，节省开发成本。权威平台+专业服务+透明价格=省心省时省钱。

此外，针对产品选型，厚重的样本，复杂的选型指南，容易使客户望而却步，增加销售人员负担。

样本通可针对企业产品逻辑定制选型模型，任何逻辑的产品选型仅需几步点按便可完成，客户无需学习选型指南，轻松上手，便于销售人员快速提供令客户心仪的产品组合，大幅提高效率。

结合上述使用场景，不难看出产品信息营销管理对于制造业企业的重要性正在日趋提升。但工业品领域的天然壁垒很高，存在诸多细分行业分类，个性化需求强，致使如今在产品信息管理领域有建树的企业尚在少数。样本通在工业制造领域深耕数年，积累丰富经验，了解产业现状及痛点，在不同企业纷繁复杂的产品样本手册中挖掘共性，真正做到满足不同行业客户的针对性需求，构建竞争壁垒。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209901-1.html

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