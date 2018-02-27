宁波制造登上央视春晚 看“音王”如何开启智能制造新纪元

在鄞州区下应街道音王集团智能制造车间内，无人生产线以每天3000台音响的产能马不停蹄地运转着。而与之比邻的调音台生产线上，异常灵敏的机械手正载着各种物料前

在鄞州区下应街道音王集团智能制造车间内，无人生产线以每天3000台音响的产能马不停蹄地运转着。而与之比邻的调音台生产线上，异常灵敏的机械手正载着各种物料前往各生产模块，平均每月可产出3000多台全球领先科技的数字调音台……这是记者前日在音王集团开工第一天所见到的场景。

作为“中国制造2025”试点示范城市的一抹亮彩，音王集团30年如一日，坚持把发展智能制造作为推动产品转型升级、提质增效的主攻方向。从1988年一个起步资金2万元、员工19人的家庭作坊，到拥有18。5万平方米音响科技园、员工2000名的国际现代化专业音响旗舰企业，音王集团的产品已经涵盖了数字影院系统等16大类别的4000多个品种。在国际权威杂志《Music Trades》（音乐贸易）最新公布的2017年全球音响与乐器行业225强榜单中，其排名从去年的第30位上升至第28位，创造了中国民族品牌在该领域的最佳成绩。

在狗年央视春晚上，音王集团旗下一款名为“智能多用途数字阵列”的扬声器成为新宠。这款扬声器最大的特点是具备纤细的箱体设计和巨大的声压级同时又能提供完美的音质表现，外观与传统笨重的音响不同，更像纤细的“音柱”，能显著提高舞台声音品质，为演员的高水平演出提供保障。

谈到成功秘诀，音王集团董事长王祥贵反复强调了人才和科技。2009年，王祥贵在一次偶然机遇下得知创建于1968年的全球高端调音台品牌CADAC（卡迪克）遇到债务危机，当时团队研发人员在3个月没有发放工资的前提下，依然坚守岗位、守护着品牌。这让王祥贵非常感动，当即决定不惜花老本收购该品牌。也正是从那时开始，音王集团开始了“弯道超车”，其在领域内的综合科技实力大踏步前进了20年，迅速提升了全球知名度。同年，音王集团还相继收购了Carlsbro（卡斯宝）、Studiomaster（录音大师）等品牌，加快了音王产业的全面布局发展。

“收购一个品牌更多的是收购品牌背后的人才和科技力量。”王祥贵说，每一个品牌在收购谈判时，他都要将人才、技术、厂房、产品等一并收购，并许诺充分尊重人才、发挥科技效益。世界音乐发源地在欧洲，他们收购欧洲顶尖企业也变相掌握了世界一流技术，而这些技术正是国际市场的敲门砖。

据悉，音王已经在英国、美国、德国设立了研发基地，有140多名全球技术精英组成国际研发团队，获得了国内外实用新型、发明专利400多项。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209902-1.html

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