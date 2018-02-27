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2017年广西市场交易电量379亿千瓦时

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科技传媒网 互联网转载 2018-02-27 01:55

上半年获得直购电每度优惠0．027元，减负2440万元；下半年获得增量直购电每度优惠0．133元，减负4760多万元，2017年共获得电力优惠7196万元。

上半年获得直购电每度优惠0．027元，减负2440万元；下半年获得增量直购电每度优惠0．133元，减负4760多万元，2017年共获得电力优惠7196万元。去年，广西河池市南方有色金属集团通过电力市场交易，在降低用电成本方面获得了实实在在的红利。

为降低我区企业用电成本，激发实体企业发展动力，广西电力交易中心自2014年开展大用户直接交易以来，交易电量连续四年翻番。2017年先后组织了覆盖全区11个重点行业的24批次市场化电力交易，完成市场交易电量379亿千瓦时，减少客户用电成本21．8亿元。

据悉，广西电力交易中心重点针对我区传统优势产业，2017年组织了3批增量挂牌和4次电解铝专场交易，降低企业成本8．35亿元，促成231家资源优势产业尤其是铝工业企业增产复产。其中，促成百色银海铝与北海电厂签订3年长期协议，复产电量65．32亿千瓦时，直接支持停产3年多的15万吨电解铝产能复产。

我区深度挖掘发电侧市场化最大空间，火电全电量、核电超过2／3的发电量参与市场，实现广西发电计划放开处于全国领先水平；同时，充分发挥广西电力交易中心平台作用，积极推动可再生能源充分利用，2017年通过挂牌交易等举措，组织消纳富余水电交易，成交电量25．9亿千瓦时，降低工业企业用电成本，合计减少电费支出4．1亿元。

改革红利持续释放，为我区实体经济复产增产、稳定发展注入了强劲动力。据统计，去年我区电力市场化交易促成了全区120家大工业开工率创五年来历史最高，拉动全区全社会用电量增长近4个百分点，增加工业产值270亿元，惠及有色、化工、铝业、钢铁、铁合金、化肥等行业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209905-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:市场广西交易2017年千瓦时

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