新设备！用于3D打印应用的金属粉末回收系统AM-MPRS

用于3D打印应用的金属粉末回收系统（AM-MPRS）提供金属粉末的输送、筛
用于3D打印应用的金属粉末回收系统（AM-MPRS）提供金属粉末的输送、筛选、回收和再利用，包括不锈钢、Haynes 282、铬镍铁合金和钴铬合金。该系统通过真空吸取打印床中的金属粉末提高了3D打印机的生产率。AM-MPRS的设计易于使用，可在封闭系统中输送金属粉末，从而避免操作员暴露于金属粉尘的同时最大限度地保障工厂工作人员的安全。
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