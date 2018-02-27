Boeing和Oerlikon达成合作 以加速3D打印技术的采用

瑞士工程公司Oerlikon和飞机制造商Boeing签署了为期五年的合作协议，寻求制造标准工艺和材料，以期使用3D打印生产结构钛部件。据Oerlikon称，两家公司最初将重点
瑞士工程公司Oerlikon和飞机制造商Boeing签署了为期五年的合作协议，寻求制造标准工艺和材料，以期使用3D打印生产结构钛部件。据Oerlikon称，两家公司最初将重点关注旨在确保使用该工艺生产的部件能够满足美国联邦航空管理局以及国防部要求的研究。
根据Oerlikon首席执行官Roland Fischer的说法，通过合作伙伴关系，增材制造将以更快的速度得到采用。
“与Boeing一起工作将为制造适用于串行制造的适航增材制造组件制定路径，”Fischer说。
波音787
二十多年来，波音一直在进行增材制造的研究，这导致在整个产品线上安装各种组件。2017年，波音宣布它已成为第一家在商用飞机上设计并安装由美国联邦航空管理局批准的采用3D打印钛部件的飞机制造商-787。
Boeing与Oerlikon之间的一笔交易是由于澳大利亚航空公司澳洲航空加入世界上最大的两家航空公司，呼吁飞机制造商推出797，预计它将摆脱经济压力。总部位于美国的航空公司如联合航空公司和达美航空公司对波音797感兴趣，因为它可以提供更舒适的座位配置。这架飞机在商务舱中将有1-1-1的配置，高端经济舱的1-2-2配置和经济舱的2-3-2座位配置。
复合材料
就像787的情况一样，797也将由复合材料制成。它还将拥有专为中程航线设计的新发动机。座位容量为220至270人，797的范围为10-11小时。与波音787相比，波音797的燃油消耗量预计将减少25％至30％。
最近，波音公司的一名顶尖工程师Terry Beezhold被重新分配到797上工作，这表明飞机制造商对这架新飞机非常看重。Beezhold先前担任787的主角。他也是777X的项目工程师。
797这个概念首次出现在20世纪80年代，尽管当时没有足够的参与者。但是随着乘客反复抱怨过度拥挤的座椅，航空公司开始对新的飞机表现出浓厚的兴趣。
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