陈伟星：区块链是人类的春天，六个月内有大机会,区块链 陈伟星 比特币
2月26日22点30分，“三点钟火星财经学习成长群”「峰火台」第三讲开始，火星财经发起人、蓝港互动集团创始人王峰对话快的打车创始人、泛城资本董事长、区块链投资新锐陈伟星。
本次对话干货满满，持续三个多小时，下面给王峰的十个问题和陈伟星的精彩作答画个重点：
1、问：所持加密货币永不套现，且绝不割韭菜是真心话吗？
答：是的，因为未来没有非加密货币的钱。华尔街会被硅谷取代。这是历史的必然，是人类的幸运。
2、问：为什么这么多人对区块链还在观望，甚至持不屑和怀疑的态度呢？
答：许多人只想着赚钱，而老百姓需要的是体验，用体验的激励，改变他们的行为，群体的行为就会改变社会文化，社会文化会影响他们的认知。
3、问：你一言不合就开怼的性格是怎么产生的？为什么要一下子怼这么些人呢？是你相信狭路相逢勇者胜，还是因为比特币信仰？
答：首先是因为对于区块链的信仰。我相信这个社会未来是可被编程的，人与人的关系不需要中介来守信，用只能合约来实现。
4、问：区块链的春天真的到来了吗？如果是，为什么？
答：说区块链是人类的春天，不为过。区块链发展有四个要点，第一波大机会在六个月内。
5、问：你为什么会对宏观经济、货币史有如此丰富的涉猎？
答：因为想找大的创业机会，想超越之前，不然抑郁症了。拼命喝酒拼命思考，创业者活着就是为了解决一个又一个更大的问题，这样很爽。
6、问：卖掉快的那两年，你心里甘心吗？为什么那时你如此低调，现在却好像变了一个人？
答：输了之后的两年我借酒消愁，但区块链是一场生产关系的变革，需要传播，他和别的技术不一样的地方是，信仰和共识比技术还重要，所以我变了。
7、问：快的和滴滴合并之后，你转型纯粹的投资人，投了很多项目。这个时期，你一定想过你自己的大方向再去创业吧？为什么没有再创业？
答：我对于不喜欢的环境，要么改变，要么离开。区块链的改变不是去中心化的问题，是如何解决公平性问题和劳动者激励的问题。你不能以赚钱论英雄，不是以独角兽论英雄，要以改进了多少社会缺陷来论。
8、问：从投资人角度上看，这些区块链创业者们最大的相同特质是什么？
答：我就是盲投的，币圈老人们，一看人品好的我全投，见面聊十分钟就说投。
9、问：你说过资本市场受名人影响越来越大，估值模型脆弱，为什么你这样说？面对今天的环境，青年创业者们该怎么办？
答：资本在创业优势里面越来越大，名人站台，可以比普通创业者更加容易吸引聚集投资者，估值更容易高。现在的创业者，一定要注意在机会来临的时候，聚拢势能，迅速提高资本门槛。
10、问：最后，严肃地问一句，你有比特币理想吗？怎么描绘你的比特币理想？
答：区块链时代，改变世界不是一个人能干的，而是，大家都永久持有比特币，干掉美元霸权。同时，要通过硬分叉这样的机制，和社区博弈，来保护比特币的物理性（不受人为控制），然后，各种共识下的token，来实现多货币机制，去中介化的信用机制，来把交易成本降到最低。未来会非常有趣，甚至，我觉得人民公社类似的会继续兴起。
以下是对话实录：
王峰： 第一问，近一段时间里，大众开始接受一个新词儿，是一种草本植物，叫韭菜。北方人喜欢拿来包饺子。区块链里谈的韭菜，和饺子没有关系，而是在数字货币投机市场里交学费的散户或者赔钱户。我之所有这样开头，是你和金沙江创投朱啸虎的互怼中多次提到这种草本植物。昨天和量子链帅初的王峰十问中，我把你们之间互怼，看成是新旧利益集团的公开撕逼（我们就事不就人啊）。我看你事后很快发朋友圈声明，所持加密货币永不套现，且绝不割韭菜。朋友圈留言“真正的信仰者，绝不割韭菜，也不当韭菜！只有卖的才是韭菜。”我那天在网上一看，一震。你的话让我想起鲁迅先生说的“真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血……”哈哈。你确定这不是你的意气用语？如果是真心话，为什么？
陈伟星：我说的是真心话啊，因为未来没有非加密货币的钱。所以，我在未来等你们哈哈。我和朱啸虎没有新旧利益之分，我也是旧时代过来的人，混得比他帅，只不过他想死在旧社会，我想活到新世界了。
传统的vc、pe、preipo到二级市场，是一个套路。其估值体系是基于p／e rates这样的共识机制，通过与其他股票对比、预期以及货币效应，被市场选择出来的。是货币效应，决定了其价格的上限。是不同股票和预期，决定了相对价格，有的低有的高，有时低有时高。
一旦货币供应过量了，而且其传导机制原因，央行放水的钱，通过银行扩大信用，大部分钱传导不到老百姓手上，去了金融市场空转。使得金融市场的泡沫越来越大，相对价格变化越来越剧烈，为了平滑风险，各种结构化资金和金融衍生品不断增加，被动投资不断增加。金融市场变成了一个大赌场，极少数人赚钱，大部分人亏钱。即使在美国散户没那么多的环境下，短时间内亏钱的人不多，但大部分钱依然只传导到极少部分人手上。美国的利润总额里面有60%以上是资本利得，中国更高。但实际财富是劳动者、创造者、组织者创造出来的。金融市场里面，债权的利息，最终是劳动者、创造者、组织者承担的。
为什么整个金融市场能赚走我们的实际财富创造者的大部分价值？因为货币是他们创造的，他们把货币借给干活的人，干活的人要给他利息。这就是我们现在的金融制度，债务就是诱惑性的奴役工具。我们每一次tokenize，就是一个创造者创造信用的过程。你给我一个比特币，我还你1000星星币，只要星星币有流动性，你依然可以拿星星币去买可乐打游戏。我也可以用比特币去支付工资搞开发。你给我比特币，是因为你觉得我能使用这个比特币创造更多的价值，所以星星币相对比特币会涨。这是你的预期，如果正确了，你就赚了；错误了，你就亏了；但你应该承担这个风险。这样整个市场上，有了很多星星币，比特币也没有丢失，星星币就是创造出来的信用。但是是创造者创造出来的。
是的，华尔街会被硅谷取代。这是历史的必然，是人类的幸运。
王峰：第二问，你知道你自己一个人在春节到底发了多少个帖子吗？3点微信区块链群有今天的影响力，你认为你在其中起了多大作用？很多人看区块链，是因为徐小平老师当年振臂一呼“all in区块链”，又是蔡文胜的那句“不参与才是最大的风险”，再就是看到你一系列的精彩观点，比如区块链是“泡沫先行，之后财富上链”。
我觉得，你在春节期间提高了区块链在互联网精英群体中的进一步关注度，感召了一大批人，同时加剧了另一大批人的焦虑感。你感觉，很多人还在等什么？为什么这么多人还在观望，甚至持不屑和怀疑的态度呢？
陈伟星：我对区块链感到激动的事情，是因为以前一直解决不了的困惑找到可以赖以解决的技术手段了。为什么生产力发展到今天，那么多人还在挨饿？为什么有人东西卖不出去，有人没有工作，有人没有钱？机器人越来越强，未来都被资本垄断了，不需要工人了，拿更多的人失业，该怎么办？为什么滴滴快的这样的估值能高成这样？买上海一个高端房子，比很多上市公司10年的利润还高；而这个上市公司的1%的股票，可能还能买上海的一套房子。
这些问题，实际上和我们每个人息息相关。可惜太大了，没人愿意去想。大家都想着赚钱，拼命找工作，拼命加班。不断的投资，不断的找人接盘，想办法上市套现。这些问题，都源于刚才讲过的货币制度和金融工程。
老百姓是没办法理解复杂事物的，他们需要的是体验，用体验的激励，改变他们的行为，群体的行为就会改变社会文化，社会文化会影响他们的认知。不需要他们理解，需要创造出他们喜欢的东西，让他们使用起来，慢慢就理解了。这个当年打车是一样的，我刚开始做的时候很多人反对、嘲笑我、打击我们。
王峰：第三问，有人说你有“看透人生，玩弄傻叉于股掌之间”的那种优越感，比如我看群里就有人挺讨厌你的腔调，但是群里大部分人喜欢你，甚至叫你耿直Boy。可是，我看这不到十来天里的时间里，你不但怒怼了人家独角兽捕手朱啸虎，还陆续惹恼了人缘极好的百合网慕岩、最懂牛腩和美甲的互联网思想家雕爷、人和你一样帅连公共账号都比我们写得好的经纬老大张颖、还有国金苏亮等一大票人。在我看来，你这么年轻又很早在财富上获得成功（有人说了赚了几百亿），很多今天很多上市公司CEO口袋里的现金和股票账面估值远低于你，你能有今天的气候，必有你的成功法则。我今天先不问你的成功法则，这个留着半年以后问你。
我的问题是，你一言不合就开怼的性格是怎么产生的？为什么要一下子怼这么些人呢？是你相信狭路相逢勇者胜，还是因为比特币信仰？
陈伟星：我觉得首先是因为对于区块链的信仰。你看我和张颖关系还是不错的，他之前发朋友圈或者微信，我也反对他的观点，试图和他解释区块链的价值。张颖是我们快的打车的早期投资人，也是我们保险师的早期投资人，我们是战略合作伙伴。但张颖我反问他一些问题，说一些不同观点，他马上会和我认真的探讨，甚至私信问我问题，让我去给他们公司讲课。
朱啸虎是压根不想好好学习，一棍子把一群热心创业的青年打死，还道貌安然，我觉得很好笑。今天是不是说，把ico说成是庞氏骗局，是侮辱了庞氏骗局？你们确认下他说过这个话吗？庞氏骗局是基于debt的，tokenize是基于capital的。现在全世界的债务危机，本质就是全世界的庞氏骗局，只能不断的借新债还旧债，其实永远还不出来，问题就越来越大，不断的演变成政治危机，欧债危机和英国脱欧就是例子。tokenize，其实一个创造者没法创造出来，也只是造成了有限的损失，不会越滚越大，是有边界的。这和朱啸虎投的早期项目是一样的。
那些骗钱的项目，是欺诈行为，是需要通过法律制裁他们，这是我们需要完善的。当一个人要胡说八道的时候，真的没法好好的聊天了。他的时代已经过去，区块链根本不缺他。我不是奥派，我是social design派，我相信这个社会未来是可被编程的，人与人的关系不需要中介来守信，用只能合约来实现。现在的中介转走了绝大部分钱，未来只需要给机器一点点能源。
王峰：第四问，你昨天私下和我说，你非常不认同把今天的区块链技术当成是1994年Netscape刚刚推出网络浏览器Navigator的年代，觉得这话很TM傻逼。我表示基本认同，否则怎么解释3000亿美金比特币市值，哎呀我们怎么总是谈钱啊。但我又注意到，你已经开始和ofo戴威讨论他的小黄车如何用区块链和Token设计新的生产关系了，我相信听完你这话，急的不一定是戴，更可能是摩拜的胡玮炜了。其实，听到你这样说，何只是戴威和胡玮炜呢，你的老对手滴滴的程维不急吗？难道我们不就更急？据说那些还没有进入三点钟学习组织的人更是急得不行。
我的问题是，区块链的春天真的到来了吗？如果是，为什么？我记得，记错了你千万别怼我，我怕怕，好像你和张颖争论的时候，说这个区块链风口期最多只有半年。为什么？风口来了吗？风口期有多长时间？你预计今年会有折腾到什么局面？ofo们今年会有人tokenize吗?滴滴们呢？
陈伟星：说区块链是人类的春天，不为过。现在能看得到的大机会，实际上是越来越清晰了。
区块链发展有四个要点:
1.信仰并长期持有比特币的人数与持币量；2.波浪形抬高的大泡沫；3.健壮的基础设施；4.不断上链的资产
基础底层链的community、经济体链的community、去中心和中心化的交易所、钱包等各种基础设施，已经很多团队都在开始研发了，这些是必然需要的，后来者很难赶上。资产上链是被大泡沫吸引上来的，和当年我们很多公司为了国内的高估值拆vie回来一样。第一波的大机会，已经很明确，这六个月会有足够的选手。后来者，只好在这些community里面去做内容，再要去创新，需要新的技术突破。实际上，第一波机会，区块链上现在并不缺什么，都是看得到的技术需求；后面一波重大的技术突破，还没有看到。
王峰：第五问，你在三点钟讨论群里的言论，涉及到了大量宏观经济学和货币经济学知识，感觉你信手拈来，奥地利自由市场学派、凯恩斯、哈耶克都在你的文字里不时被提及，有人开玩笑说你一个春节就成为了民间第一经济学家，也有人说你是区块链第一思想家。连群里的阿里巴巴曾鸣教授都夸你有很好的宏观经济学底子，我当时好奇，你怎么可以知道得这么多。后来我想你和我们都做过网络游戏，都知道消费产出供求关系，后来你做快的打车肯定没少和地方官员乃至中央部委级官员打交道，他们大多人重视宏观经济，我想你总要拿一些理论知识来对付他们吧。
但是我还是想知道，你为什么会对宏观经济、货币史有如此丰富的涉猎？我记得你大学是学土木工程的，为什么你如此深通经济学？进一步问你，和你很熟悉的马云，曾经在演讲中多次提到他最不相信经济学家，你作为一个快的出身的创业者，为什么开口闭口都是经济学家的口吻呢？很多人觉得你现在讲话越来越深奥了。
陈伟星：这个世界上的知识，想明白了都是简单的；复杂的往往是不明白的。我这两年吃饱了撑着，去看了很多经济学的书，也去全世界访问了很多奇葩，经历了无数个夜晚的苦思冥想。不是因为要去忽悠官员。因为想找大的创业机会，想超越之前，不然抑郁症了。拼命喝酒拼命思考，创业者活着就是为了解决一个又一个更大的问题，这样很爽。所以要找问题，我是先思考经济和金融，再发现区块链的。一开始只理解比特币，我投了一圈区块链后，越来越理解区块链的速度了。
我最早投的区块链项目，基本都是边喝酒边决策投的，哈哈哈，根本喝不醉，越喝越不想回家。自从找到了区块链，酒也戒了，女朋友也不要了。
王峰：第六问，卖掉快的那两年，你心里甘心吗？我记得雷军当年卖卓越网给Amazon的时候，我在金山办公室恭喜他发财，他说你试试卖儿卖女就知道这是什么心情。快的滴滴合并时的规模，是和美团大众点评、58赶集合并的case同一个量级的，都是百亿美金量级，甚至你们的影响力更大，但很多人只知道当年大众点评的张涛、赶集网的杨浩涌，还有很多人那时只知道快的，不知陈伟星，为什么那时你如此低调？怎么前后好像变了一个人一样，哈哈。
陈伟星：我操，我没办法啊。输了啊。所以借酒浇愁去了，喝着喝着就开心了。我没啥好和公众讲的，也没啥兴趣讲，所以就几乎拒绝一切媒体采访。
区块链是一场生产关系的变革，需要传播，他和别的技术不一样的地方是，信仰和共识比技术还重要。比特币这样，技术更新那么慢，到现在已经是非常牛逼的。智能合约、扩容，其实对比特币没那么紧急重要。这两年无聊，让我认识了各种各样的精英，学习了很多东西，喝了很多好酒，挺好的。想明白区块链后我变化才大。
王峰：第七问，我知道你在进入区块链之前，可能处在一个相对空档期。做快的不久你引入了CEO，转而扮演更宏观一点的董事长角色。快的和滴滴合并之后，你转型纯粹的投资人，投了很多项目。这个时期，你一定想过你自己的大方向再去创业吧？为什么没有再创业？我是指像当年快的那样自己做一个新的BigOne。
陈伟星：我和程维很不一样的性格，其实我们当时是同一届的北京化工大学同学，但我不喜欢那个学校读了三个月就退学了，他坚持到最后。我对于不喜欢的环境，要么改变，要么离开。区块链的改变不是去中心化的问题，是如何解决公平性问题和劳动者激励的问题。
你不能以赚钱论英雄，不是以独角兽论英雄，要以改进了多少社会缺陷来论。习大大都说了，现在是人民对美好生活的追求与不均衡不充分发展的矛盾。如何解决这个矛盾，才当前全世界的最大的机会。区块链就是解决这个矛盾的技术工具。所以我们要恭喜人类和人类的领袖们，他们有了从未有过的历史机遇。要寻找大机会，得深刻的理解人们的痛楚，而不是数自己的功绩。朱啸虎更关心他投资的公司的估值和套现的时机，而不是社会的问题，这样就缺少了思考这些问题的动机。你不去关心别人，就会失去最早服务别人的机会，每一个创业者需要最早的发现别人的痛楚，最早的去服务他们。国内打车软件我快的第一家做成功的，他搭了我们的顺风车，不知道为啥那么自豪。我都觉得我是运气，他把自己当神了，哈哈哈。
王峰：第八问，我看到你在区块链产业的投资，非常震撼，几乎是大获全胜。我曾说过，最早的移动互联网成就了IDG周全、熊晓鸽，电商成就了红杉的沈南鹏，而移动互联网成就了经纬的张颖，甚至O2O还成就了金沙江的朱啸虎，而你几乎卷走了区块链早餐最好吃的蛋糕，我看过你的区块链投资组合，包括币安、火币网、Qtum和TRON等一大批市值最高的中国团队项目。所以，我套用红杉沈南鹏他们惯用的“赛道论”，你是不是把数字货币交易所和基础公链都当成了赛道？如果我的“赛道论”猜想是正确的话，老实坦白，你到底投了多少数字货币交易所？又投了多少公链？你是怎么发现币安的投资机会的？你怎么看待赵长鹏和李林这两人的不同？又怎么看待帅初和孙宇晨这两个人的不同？从投资人角度上看，这些区块链创业者们最大的相同特质是什么？
陈伟星：我就是盲投的，币圈老人们，一看人品好的我全投，见面聊十分钟就说投。很多人不让我投，哈哈哈。很多间接投的，我根本不看白皮书。
我和他们两都不熟，直觉都是伟大的企业家！哈哈哈，我是被何一逼着去见长鹏的，然后边吃泡面边听他讲，我觉得他的面相和王兴很像，于是吃完泡面我开心的走了。李林是个有格局的人，他投资了很多从他公司离职的同事，帮助了很多人。我真心的非常喜欢这样的格局，第一面就很喜欢他。帅初是个非常简单、明了、大度、有前瞻性而且坚定的人，他和赵东两教给我很多币圈的历史。孙宇晨就是个乐观简单挺会做生意的90后，他被历史和缘分推上去的，我是被站台的。但他是个非常认真做事情的人，也非常聪明，我真心觉得他可能会是个传奇。他们都想解决问题，不是单纯为了赚钱。徐小平老师就是个老师，喜欢当老师的老师，内心无限信任年轻人，见到谁帅就投帅。文胜是个直觉天才，我觉得他从来没有完整的想明白很多事情过，但他就是个直觉天才。文胜如果去编程，会是一个很好的产品经理。孙宇晨是我同学，和慕岩一样是我湖畔的同学。我批评同学从来不客气，孙宇晨不是非常成熟的企业家，但他是个简单干练想做事情的人。他的负面和运气是平衡的，因为他有一些生意人特点，有一些缺点，过度pr，很多人不喜欢。但很奇怪的是，老外大妈们挺喜欢的，说他是来自东方的神秘力量。审美不一样哈哈哈。
王峰：第九问，你说过资本市场受名人影响越来越大，估值模型脆弱，为什么你这样说？按理说，今天的世界，不止是互联网，还有AI、IOT和Blockchain，这些科技的力量，足以让一个能人不要任何资源就可以崛起，比如当年的马化腾和扎克伯格，只要足够的聪明，或者说有更清晰的认知，根本不愁没有机会。但是，如果真的以名人影响来做价值评估上的尺码，是否意味着今天的这个社会，感性认知因素要占据理性认知因素的上风了？如果是，面对今天的环境，青年创业者们该怎么办？不会这么悲观吧？
陈伟星：因为我们的资本市场的力量太大了，资本在创业优势里面越来越大，名人站台，可以比普通创业者更加容易吸引聚集投资者，估值更容易高，资本市场都这样。年青人的机会，永远靠两点，新技术和新文化。我们要相信，他们也曾年轻过，他们也都很聪明，如果没有新的技术和新的文化因素，问题轮不到我们来解决。所以要创造优秀的企业，一定要紧紧的盯住新技术发展，和新文化的形成。传统股权也一样的，现在融资节奏太快了，资本的力量太大了，所以现在的创业者，一定要注意在机会来临的时候，聚拢势能，迅速提高资本门槛。
王峰：第十问，四个小问题：如果没有区块链，今天的你最想做什么？投资人和创业者，只给你一个选，你要哪一个？还有，有人悄悄地问我，你有女朋友了吗，或者说你想换一个女朋友吗？最后，严肃地问一句，你有比特币理想吗？怎么描绘你的比特币理想？
陈伟星：第一问：投资，再孵化些项目，晚上没事就喝酒，看书看信息找机会，寻找活着的意义； 第二问：愿当创业者。投资很无聊，但我甘于做背后的支持者；第三问：区块链搞得我女朋友都不知道去哪了。而区块链最大的魅力，是真正的能实现共享主义，可以通过智能合约来确认男女朋友或者婚姻关系，登记在区块链上，自由选择合约模式。把有血缘和情感的关系族谱，永远定格在区块链上。可以自由选择，是几夫几妻模式，选择违约分配方式，采用分布式仲裁。谁来搞，我来指导；第四问：区块链时代，改变世界不是一个人能干的，而是，大家都永久持有比特币，干掉美元霸权。同时，要通过硬分叉这样的机制，和社区博弈，来保护比特币的物理性（不受人为控制），然后，各种共识下的token，来实现多货币机制，去中介化的信用机制，来把交易成本降到最低。未来会非常有趣，甚至，我觉得人民公社类似的会继续兴起。一个公社主任，带来大家生产比如橘子，与另外一群公社主任，带领着生产不同类别产品的群体，提前交换，组成混合型币，通过智能合约锁住规则。这样，一个农民只要生产出产品的时候，就已经实现了交易。努力的生产100个橘子，就已经有了100种不同的商品和服务，丰富会让他感受到富裕，为了这种富裕的感觉他更加努力工作，就促进了更多的财富创造。
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