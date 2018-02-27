触觉传感器PSENmat――给你带来全方位的安全

皮尔磁2018年推出的新产品PSENmat，进一步完善了皮尔磁的传感器技术产品线，它实现了对区域和空间的监控。更为特别的是，PSENmat不但实现了安全的区域监控，而且
皮尔磁2018年推出的新产品PSENmat，进一步完善了皮尔磁的传感器技术产品线，它实现了对区域和空间的监控。更为特别的是，PSENmat不但实现了安全的区域监控，而且在一个传感器中，集成了对设备的操作。
结合安全性、生产性和工程学的机器，意味着安全已不再是唯一可选的有效了。PSENopt安全光幕/光栅，PSENscan安全激光扫描仪，SafetyEYE和PSENvip安全照相系统以及现在的PSENmate：皮尔磁拥有完整的传感器产品系列，能够实现区域及空间的监控，从而为动态安全理念开辟了新的可能性。
触觉传感器，比如最新推出的这款PSENmat尤其适用于安全区域的监控。安全地毯是压力敏感的防护装置，它能够对接触或压力做出反应，符合EN/ISO 13856-1的要求。通过可靠的监测触发实现对危险点和危险区域的安防，并将信号传输到安全控制系统进行进一步的处理。
当有人进入到危险区域，安全地毯能够使设备减速或者停止（等同于进入保护）并且提供后部区域的保护。毕竟，不仅仅需要对进入危险区域进行监控，危险区域后面的区域也需要进行监控，从而防止设备的非正常启动。
安全地毯的应用非常广泛：他们主要应用于一些布局难以进行监控的系统，或者是由于粉尘等能见度有限的场景。例如，他们也适用于对人和机器人协同工作站的保护。
皮尔磁全新的PSENmat，有别于市面上普通的安全地毯，它集成了位置监控，使能新的机器操作理念，属于世界首创。比如，通过实现设定和标记地毯的区域，操作人员可以使用结合脚步操作的开关功能，实现无手操作。除了常规的安全功能外，PSENmat还配备了位置监控功能（标准功能），一块地毯可以被细分为40个区域，从而为用户提供了高的附加值：一个可自由设置参数的操作或确认功能――类似于一个虚拟的按钮，只是这个虚拟按钮，对于操作人员来说在任何一个区域都可用。PSENmat将安全区域监控和设备的操作集成在了一个安全传感器中。
PSENmat与可配置安全系统PNOZmulti或PSS 4000的自动化系统的连接非常容易。通过基于网页的可视化解决方案PASvisu，现场的切换状态可以非常容易地进行显示。与皮尔磁的控制技术配合使用，实现安全又经济的完整解决方案。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-209910-1.html
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