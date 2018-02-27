史上最大iPhone 彭博:传苹果将发布6.5英寸屏手机

（原标题：Apple is said to be releasing the largest iPhone ever in 2018）

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息，据国外媒体报道，彭博社当地时间周一援引消息人士话语报道称，苹果将在2018年晚些时候时候发布三款智能手机，其中包括一款配置超大屏幕的旗舰版智能手机。

据彭博社报道称，该款智能手机的屏幕或将达到6.5英寸，这要比已经上市的iPhone 8 Plus智能手机屏幕尺寸大将近1英寸。其也将成为主流市场上最大的智能手机之一。（晗冰）

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