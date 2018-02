史上最大iPhone 彭博:传苹果将发布6.5英寸屏手机

(原标题:Apple is said to be releasing the largest iPhone ever in 2018)

科技传媒网讯 网易科技新闻 2月27日消息,据国外媒体报道,彭博社当地时间周一援引消息人士话语报道称,苹果将在2018年晚些时候时候发布三款智能手机,其中包括一款配置超大屏幕的旗舰版智能手机。

据彭博社报道称,该款智能手机的屏幕或将达到6.5英寸,这要比已经上市的iPhone 8 Plus智能手机屏幕尺寸大将近1英寸。其也将成为主流市场上最大的智能手机之一。(晗冰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-209911-1.html

